Estados Unidos inmoviliza buques iraníes y bloquea a 70 petroleros en el Golfo de Omán

Las fuerzas de Estados Unidos intensificaron este viernes el bloqueo naval contra Irán en el Golfo de Omán, inutilizando dos buques cisterna de bandera iraní, el M/T Sea Star III y el M/T Sevda, antes de que ingresaran a un puerto iraní. Según el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), ambas embarcaciones navegaban sin carga e intentaban arribar a Irán en violación del bloqueo impuesto por Washington.

Un caza F/A-18 Super Hornet del portaaviones USS George H.W. Bush atacó las chimeneas de los buques con municiones de precisión, impidiendo su ingreso. El miércoles, otro Super Hornet del USS Abraham Lincoln había inutilizado el timón del petrolero M/T Hasna, también de bandera iraní, disparando varias rondas de un cañón de 20 mm. Ninguno de los tres buques continúa su tránsito hacia puertos iraníes.

Bloqueo a gran escala

El CENTCOM informó que actualmente mantiene bloqueados más de 70 petroleros que intentaban entrar o salir de puertos iraníes. Estas embarcaciones tienen capacidad para transportar más de 166 millones de barriles de petróleo, con un valor estimado superior a 13 mil millones de dólares.

El almirante Brad Cooper, comandante del CENTCOM, declaró que las fuerzas estadounidenses “mantienen su compromiso con el cumplimiento total del bloqueo a los buques que entran o salen de Irán” y elogió la labor de los militares desplegados en Medio Oriente.

Respuesta iraní

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, reaccionó con dureza a las operaciones estadounidenses, acusando a Washington de evitar cualquier solución negociada y de optar por “aventuras militares temerarias”. En un mensaje difundido en redes sociales, Araqchi aseguró que las estimaciones de Estados Unidos sobre una supuesta merma en el arsenal iraní son erróneas.

“El inventario de misiles y capacidad de lanzamiento no está al 75% como dice la CIA. La cifra correcta es del 120%. Y, en cuanto a nuestra preparación para defender a nuestro pueblo: la capacidad es del 1,000%”, afirmó.

Araqchi también sugirió que detrás de la estrategia estadounidense podría haber un “saboteador”, en referencia al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, a quien acusó de influir en las decisiones de la administración Trump.