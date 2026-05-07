Bloqueo en Ormuz mantiene atrapados a miles de tripulantes y a más de 1500 buques

Unos mil 500 buques y sus tripulaciones permanecen "atrapados" en el Golfo debido al bloqueo de Irán en el estrecho de Ormuz, informó este jueves en Panamá el secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), Arsenio Domínguez.

La guerra en Oriente Medio, desatada por el ataque el 28 de febrero de Israel y Estados Unidos contra Irán, provocó represalias de Teherán en varios países de la región y el bloqueo del estrecho de Ormuz, una ruta comercial estratégica.

En este momento tenemos aproximadamente 20 mil tripulantes y unos mil 500 buques atrapados", dijo Domínguez al inaugurar la Convención Marítima de las Américas.

Además, "10 marinos han perdido la vida" en más de 30 ataques a embarcaciones, añadió Domínguez posteriormente a la prensa. Esa cifra de fallecidos fue mencionada previamente por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

Son personas inocentes que realizan su trabajo de forma diaria para el beneficio del resto de los países", pero "se ven atrapados por situaciones geopolíticas externas a ellos", indicó el jefe de la OMI en el evento que reúne a ejecutivos de la industria y de organismos internacionales del sector naviero.

Domínguez afirmó que está definido un corredor humanitario para evacuar a los marinos "una vez que sea seguro" el tránsito por el estrecho y no existan "peligros como la posibilidad de minas o que sean atacados".

Al mismo tiempo, pidió a la industria que evite enviar embarcaciones al Golfo para no aumentar la muerte de marinos y las pérdidas económicas.

Hasta el estallido del conflicto, por Ormuz pasaba una quinta parte del petróleo y el gas licuado consumidos a nivel mundial. Su cierre ha llevado a un importante aumento en los precios de los hidrocarburos.

También cruzaba el 13 por ciento de los químicos y fertilizantes que se utilizan en el mundo, lo que podría generar un impacto a largo plazo en la seguridad alimentaria global, advirtió Domínguez.

El lunes, el presidente estadounidense, Donald Trump, lanzó una operación naval para escoltar a los buques comerciales bloqueados y forzar la apertura del estrecho, pero la interrumpió horas después, al aducir avances en las negociaciones con Irán.

El portavoz del ministerio de Exteriores de Irán, Esmail Baqai, indicó luego que la propuesta estadounidense está "en estudio" y que Teherán comunicará "sus puntos de vista" a Pakistán, que actúa como mediador.

Con información de AFP.