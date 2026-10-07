"Dónde estoy": Las primeras palabras de Christa Pike tras sobrevivir a su ejecución fallida

Las primeras palabras de Christa Pike al despertar tras su ejecución fallida en Tennessee fueron dos preguntas, reveló este miércoles su abogado Randy Spivey, quien habló con periodistas frente al tribunal del condado de Davidson tras una audiencia sobre el caso.

"¿Dónde estoy?" y "¿Quiénes son ustedes?", fueron las primeras frases de Pike al despertar el martes, según Spivey, quien aclaró que no estaba presente en ese momento.

Para sorpresa de todos —incluyéndome a mí, a su equipo legal y al equipo médico—, Christa despertó y comenzó a hablar", explicó el abogado. Sus primeras palabras tras despertar

Pike, de 50 años, recibió dos dosis de pentobarbital el 30 de septiembre en una prisión de Tennessee. Sobrevivió a ambas inyecciones y fue trasladada de emergencia a un hospital en estado crítico.

El lunes, la defensa entendía que tenía muerte cerebral y que el soporte vital sería retirado al día siguiente, pero el martes despertó y comenzó a hablar, según Spivey.

El abogado celebró que su representada hubiera despertado, aunque advirtió de que le espera un largo camino hacia la recuperación. Pike tiene un coágulo sanguíneo en un brazo, ha desarrollado neumonía y no puede tragar, y aún no está claro si recuperará el uso de los brazos.

El anestesiólogo Joel Zivot, contratado como perito por la defensa, afirmó que Pike ya no está conectada a un respirador, sabe cómo se llama y cree que actualmente es septiembre. También indicó que su pronóstico sigue siendo incierto.

Pike fue condenada a muerte en 1996 por el asesinato, un año antes, de su compañera de estudios Colleen Slemmer. Habría sido la primera mujer ejecutada en Tennessee en más de 200 años y, según el Death Penalty Information Center, es la primera reclusa en sobrevivir a dosis letales de fármacos de ejecución. ¿Habrá una nueva ejecución en Tennessee?

El gobernador Bill Lee suspendió las ejecuciones durante el resto de 2026 y el jefe del sistema penitenciario estatal presentó su renuncia.

El fiscal general adjunto, Will Ayers, se negó este miércoles a aclarar ante el tribunal si el estado solicitará una nueva orden de ejecución. El tribunal ordenó preservar todas las pruebas, incluidos suministros médicos, desechos y grabaciones de audio y video.

La defensa pidió a Lee que conmute la pena de muerte por cadena perpetua. Spivey recordó la historia de vida de su clienta.

Sobrevivió al abuso sexual infantil. Sobrevivió a violaciones perpetradas por varios hombres. Sobrevivió a un intento de suicidio cuando tenía 12 años y sobrevivió al intento del Estado de ejecutarla", recordó Spivey.

"Ella merece respuestas sobre lo que le hicieron, y los habitantes de Tennessee también merecen esas respuestas", añadió el abogado.

Tennessee ha ejecutado a 17 reclusos desde el restablecimiento de la pena capital en Estados Unidos en 1977, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte. Actualmente, 42 personas se encuentran en el corredor de la muerte del estado.