Artemis II, día 5 de vuelo: completan con éxito maniobra de corrección rumbo a la Luna

La NASA informó que los equipos de control de misión en Houston, junto con la tripulación de Artemis II, completaron una maniobra de corrección de trayectoria para afinar el rumbo de la nave Orion hacia la Luna. El encendido inició a las 23:03 horas (EDT) y tuvo una duración de 17.5 segundos.

Los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, de la NASA, junto con Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense (CSA), continúan en una trayectoria precisa que les permitirá realizar un sobrevuelo por la cara oculta de la Luna este lunes 6 de abril.

Durante la jornada, la tripulación también cumplió uno de los objetivos clave de la misión: la evaluación del traje del Sistema de Supervivencia de la Tripulación de Orion (OCSS, por sus siglas en inglés). Los cuatro astronautas realizaron pruebas completas que incluyeron colocación y presurización del traje, verificaciones de fugas, simulaciones en los asientos y evaluación de movilidad para actividades básicas como comer y beber. Este sistema está diseñado para proteger a los tripulantes durante fases críticas del vuelo y en caso de despresurización de la cabina o situaciones de emergencia tras el amerizaje.

Hacia el cierre del día, la nave Orion entrará en la esfera de influencia gravitacional de la Luna a las 00:41 horas del lunes, momento en el que la gravedad lunar comenzará a dominar su trayectoria.

Este momento prepara el camino para el evento principal del sexto día de misión: el histórico sobrevuelo por el lado oculto del satélite natural.

AFP

Momentos clave del sobrevuelo lunar (hora del Este, sujetos a cambios):

3:00: inicio de la cobertura de NASA+

13:56: la tripulación superará el récord de mayor distancia recorrida por humanos desde la Tierra (antes establecido por el Apolo 13 con 248,655 millas en 1970)

14:10: comentarios de la tripulación sobre el récord (solo audio)

14:15: configuración de la cabina para el sobrevuelo

14:45: inicio del sobrevuelo lunar

18:44: pérdida de comunicación al pasar detrás de la Luna (aproximadamente 40 minutos)

19:02: punto de máxima cercanía a la Luna

19:07: máxima distancia respecto a la Tierra (252,757 millas)

19:25: recuperación de comunicaciones

20:35: ingreso en eclipse solar

21:20: fin del sobrevuelo

21:32: conclusión del eclipse solar

La tripulación iniciará su periodo de descanso a las 02:20 horas, y se prevé que reanuden actividades a las 10:50 horas del lunes para dar inicio al día 6 de la misión.

AFP

La NASA transmitirá en vivo el sobrevuelo a través de NASA+, así como en plataformas como Prime Video, YouTube, Netflix, HBO Max y Roku, además de sus redes sociales oficiales.