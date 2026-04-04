Trump confirma rescate del segundo piloto de EU que cayó en Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó la noche de este sábado el rescate de un segundo piloto estadunidense cuyo avión fue derribado por fuerzas iraníes durante el fin de semana.

A través de un mensaje publicado en su red social Truth Social, el mandatario informó que el militar ya se encuentra “sano y salvo” tras una operación de búsqueda y rescate que calificó como una de las más audaces en la historia del ejército estadounidense.

¡Lo tenemos! Mis conciudadanos estadounidenses: durante las últimas horas, el Ejército de los Estados Unidos llevó a cabo una de las operaciones de búsqueda y rescate más audaces de nuestra historia. Se trata de uno de nuestros increíbles oficiales de tripulación, quien además es un coronel altamente respetado, y me llena de entusiasmo informarles que ya se encuentra ¡Sano y salvo!”

Los medios estatales iraníes afirmaron mostrar los fragmentos de un avión de combate estadunidense derribado en el territorio de la república islámica. Foto: Reuters.

En su mensaje, Trump señaló que el piloto —un coronel altamente respetado— se encontraba en territorio enemigo, específicamente en zonas montañosas de Irán, mientras era perseguido por fuerzas adversarias. Añadió que su ubicación fue monitoreada constantemente por altos mandos militares, incluyendo el Secretario de Guerra y el Jefe del Estado Mayor Conjunto.

“Este valiente guerrero se encontraba tras las líneas enemigas en las traicioneras montañas de Irán, siendo perseguido por nuestros enemigos, quienes se acercaban más y más a cada hora. Sin embargo, nunca estuvo realmente solo, porque su Comandante en Jefe, el Secretario de Guerra, el Jefe del Estado Mayor Conjunto y sus compañeros combatientes monitorearon su ubicación las 24 horas del día, planificando diligentemente su rescate”.

El presidente aseguró que, bajo sus órdenes, el Ejército de Estados Unidos desplegó decenas de aeronaves equipadas con armamento avanzado para llevar a cabo la misión de rescate. Indicó que el piloto sufrió algunas heridas, pero que se recuperará.

“Jamás dejaremos atrás a un combatiente estadunidense”

Trump también reveló que este rescate se suma al de otro piloto estaduunidense realizado el día anterior, cuya confirmación se había mantenido en reserva para no comprometer la segunda operación.

Según el mandatario, ambas misiones se llevaron a cabo sin bajas estadunidenses, lo que, afirmó, demuestra una “abrumadora superioridad aérea” sobre el espacio iraní.

“El hecho de que hayamos podido realizar ambas operaciones sin que un solo estadounidense resultara muerto, ni siquiera herido, demuestra una vez más que hemos alcanzado un dominio y una superioridad aérea abrumadora sobre los cielos iraníes. Este es un momento del que Todos los estadounidenses —republicanos, demócratas y todos los demás— deberían sentirse orgullosos y en el cual deberían estar unidos. Realmente tenemos el ejército más profesional, letal y mejor preparado en la historia del mundo.

Finalmente, Trump reiteró el compromiso de su gobierno con las fuerzas armadas al declarar que Estados Unidos

“Bajo mis órdenes, el Ejército de los EE. UU. envió decenas de aeronaves, equipadas con las armas más letales del mundo, para recuperarlo. Sufrió algunas heridas, pero estará bien. Esta milagrosa operación de búsqueda y rescate se suma al rescate exitoso de otro valiente piloto el día de ayer, el cual no confirmamos en su momento para no poner en peligro nuestra segunda misión. Esta es la primera vez en la memoria militar que dos pilotos estadounidenses han sido rescatados, por separado, en las profundidades de territorio enemigo”.

Especial

Irán afirma haber derribado otro avión en rescate

Fuerzas estadunidenses e iraníes buscaban desde el viernes al miembro del primer avión de combate de Estados Unidos derribado en Irán desde el comienzo de la guerra. El ejército iraní dijo el viernes haber derribado un F-15E.

Los Guardianes de la Revolución iraníes afirmaron que destruyeron un avión estadunidense que participaba en las tareas de rescate de un avión caza que se había estrellado, informó la noche de este sábado la prensa iraní.

Un avión enemigo estadounidense que buscaba al piloto de una nave de combate fue destruido por los combatientes del islam en la región sureña de Isfahan", publicó la agencia noticiosa Tasnim citando a los guardianes.

Con información de AFP.

*mcam