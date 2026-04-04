Hay 4 mexicanos entre los soldados lesionados en Irán; Trump lanza ultimátum

Cuatro de los 365 soldados de Estados Unidos heridos desde el inicio de la guerra con Irán, hace cinco semanas, son mexicanos.

El Sistema de Análisis de Bajas de la Defensa del Pentágono detalla que, de esa cifra de lesionados, 247 pertenecen al ejército de EU y el resto a otras fuerzas, entre quienes identificaron como hispanos a otros tres.

De acuerdo con el Departamento de Guerra, desde que el presidente Donald Trump inició el conflicto en Oriente Medio, el 28 de febrero, han fallecido 13 militares.

El desglose no incluye las posibles bajas ocurridas este viernes cuando las fuerzas iraníes derribaron dos aviones de EU. Anoche rescataron al segundo piloto, que estaba desaparecido.

El ejército llevó a cabo una de las operaciones de búsqueda y rescate más audaces de la historia de EU. Ésta es la primera vez en la historia militar que dos pilotos estadunidenses han sido rescatados, por separado, en lo profundo del territorio enemigo”, destacó Trump.

@CENTCOM

Además de los saldos sobre del impacto a las fuerzas militares y la localización del piloto, la tensión escaló ayer. Trump lanzó un ultimátum a Irán, advirtiendo que, si en 48 horas no libera el estrecho de Ormuz, se enfrentará a un “infierno”.

El tiempo se acaba: 48 horas antes de que todo el infierno se desate sobre ellos”, escribió el republicano en Truth Social, en referencia a la advertencia del 26 de marzo.

El general Ali Abdollahi Aliabadi calificó la amenaza como “una acción impotente, nerviosa, desequilibrada y estúpida. Se les abrirán las puertas del infierno”, aseveró.

Más tarde, Irán anunció que los barcos iraquíes sí pueden cruzar el estratégico estrecho de Ormuz.

Después, el régimen de Teherán lanzó drones y misiles contra Israel y Kuwait, al tiempo que Irán fue blanco de más bombardeos.

Hay cuatro mexicanos entre los heridos por Guerra contra Irán

Al menos cuatro de los más de 300 elementos heridos de las fuerzas armadas de Estados Unidos desde el inicio de la guerra con Irán el 28 de febrero han sido identificados como mexicanos, según datos publicados por el Departamento de Guerra.

Los cuatro soldados mexicanos forman parte del ejército estadunidense, el cual también contabiliza a otros tres soldados heridos como hispanos.

Han fallecido 7 militares estadunidenses hombres y 3 mujeres

De los 365 soldados lesionados, 247 forman parte del ejército; otros 63 son de la Armada, 19 de la Infantería de Marina y 36 corresponden a la Fuerza Aérea, según el Sistema de Análisis de Bajas de la Defensa (DCAS) del Pentágono.

El reporte también detalla que la mayoría de los elementos heridos son del género masculino, con 319; unos 43 corresponden al género femenino y otros tres no están identificados en ningunos de estos dos.

La mayoría de los soldados y marinos heridos oscilan entre los 25 y 30 años de edad (113) o son mayores de 35 años (116).

El Departamento de Guerra además ha reportado 13 decesos, de los cuales siete formaban parte del ejército y seis de la Fuerza Aérea.

Diez de los soldados fallecidos eran hombres y los otros tres eran mujeres.

Foto: Reuters.

Rescatan a piloto de avión de EU que cayó en Irán

Entre tanto, el presidente estadunidense Donald Trump aseguró en su red Truth Social que fue recuperado “sano y salvo” el piloto estadunidense del avión de guerra F-15 que se estrelló el viernes en el suroeste de Irán.

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos llevaron a cabo una de las operaciones de búsqueda y rescate “más audaces de la historia del país”, para recuperar al piloto, “un coronel muy respetado”, dijo Trump, sin revelar la identidad.

Este valiente guerrero se encontraba tras las líneas enemigas en las traicioneras montañas de Irán, perseguido por nuestros enemigos, que se acercaban cada vez más”, agregó.

Donald Trump, presidente de EU.

Trump da ultimátum de 48 horas a Irán

Trump dijo que el coronel está herido, pero “nunca fue abandonado”. El piloto estuvo monitoreado todo este tiempo mientras se planificaba su rescate, explicó el mandatario.

El mandatario amenazó antes con desatar un “infierno” si Irán no llega a un acuerdo en 48 horas para abrir el estrecho de Ormuz.

También aseguró en su red Truth Social que “muchos” líderes militares de Irán murieron en un ataque contra la capital de la república islámica.

El general Ali Abdollahi Aliabadi, en un comunicado del Cuartel General Central Jatam al-Anbia, calificó el ultimátum de Trump como “una acción impotente, nerviosa, desequilibrada y estúpida”.

Irán anunció horas después que los buques de Irak, un “país hermano”, pueden navegar por el estrecho y que las restricciones sólo se aplican a los “enemigos”.

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