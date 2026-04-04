Barcos franceses zarpan rumbo a Gaza; buscan romper bloqueo israelí

Una veintena de barcos franceses zarpó el sábado del puerto de Marsella para unirse a una nueva flotilla internacional, que quiere juntar un centenar de embarcaciones, con el objetivo de "romper" el bloqueo israelí y llegar a la Franja de Gaza, constató la AFP.

"¡Gaza, Marsella está contigo!", corearon más de mil personas que acudieron a apoyar la iniciativa de los barcos "Thousand Madleens", nombre de este colectivo en referencia a Madleen Kulab, pescadora profesional de Gaza.

Los barcos, en su mayoría veleros, zarparon bajo una salva de aplausos y cantos para unirse en alta mar a la "Global Sumud Flotilla".

Esta flotilla internacional, de la que la mayoría de los barcos zarpará el 12 de abril desde Barcelona, navegará hacia Gaza en torno al 20 del mismo mes, según indican los organizadores.

Está prevista una escala de una semana en el sur de Italia para una "formación en la no violencia".

El objetivo es volver a dar visibilidad a Palestina. No se está hablando mucho de ello en este momento, debido al contexto internacional", consideró Manon, que no dio su apellido, miembro de una de las tripulaciones.

Se trata también "de romper el cerco para que los palestinos puedan recibir ayuda humanitaria", resaltó la dueña del barco, con velas que lucen una imponente rama de olivo pintada a mano y el mensaje "Globalize the intifada" ("Mundialicemos la intifada").

Bloqueo israelí frena ayuda humanitaria

La intercepción de la flotilla en 2025 se inscribe en el prolongado bloqueo que Israel mantiene sobre la Franja de Gaza desde 2007, una política que ha sido ampliamente criticada por organismos internacionales.

De acuerdo con Amnistía Internacional, estas restricciones limitan severamente la entrada de alimentos, medicinas y otros bienes esenciales, afectando de forma directa a la población civil palestina y agravando la crisis humanitaria en el enclave.

Diversos intentos de romper el bloqueo mediante flotillas civiles han sido detenidos por fuerzas israelíes en aguas internacionales, lo que ha generado cuestionamientos legales.

Informes de la ONU y de expertos en derecho internacional señalan que impedir el acceso de ayuda humanitaria puede constituir una violación de obligaciones internacionales, especialmente cuando se trata de asistencia destinada a civiles en situación de vulnerabilidad.

Organizaciones humanitarias y activistas han denunciado que estas acciones forman parte de una estrategia más amplia para controlar el flujo de recursos hacia Gaza y presionar políticamente a la población palestina.

Según reportes de Human Rights Watch, el bloqueo y las restricciones al acceso de ayuda han contribuido a un deterioro sostenido de las condiciones de vida, en un contexto donde millones de personas dependen de asistencia externa para sobrevivir.

Con información de AFP.