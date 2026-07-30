Pakistán asegura que EU e Irán negocian desescalada tras nuevos bombardeos

Pakistán, mediador entre Estados Unidos e Irán, afirmó este jueves que ambas partes mantienen negociaciones para lograr una desescalada, luego de una nueva serie de bombardeos nocturnos de Estados Unidos contra territorio iraní.

Después de casi una semana de pausa, las hostilidades reavivaron el conflicto y, además, comenzaron a extenderse hacia otros países que hasta ahora permanecían relativamente al margen, como Irak y Egipto.

Mientras que un día antes Estados Unidos y Arabia Saudita bombardearon a grupos proiraníes en Irak, Egipto atribuyó este jueves a un ataque con drones de origen desconocido el incendio de dos embarcaciones, una de ellas estadounidense, en el puerto de Damieta, al norte del país.

Pakistán mantiene gestiones para reducir la tensión

Las negociaciones entre las partes siguen en curso, especialmente en lo que respecta al estrecho de Ormuz y a la desescalada", declaró a la prensa el portavoz de la cancillería pakistaní, Tahir Andrabi.

El funcionario también aseguró que su país hace "todo lo posible" para retomar el protocolo de acuerdo firmado en junio, el cual contemplaba el inicio de un ciclo de negociaciones de paz entre ambas partes.

Sin embargo, ese proceso se vino abajo a principios de julio tras los ataques estadounidenses contra Irán y las represalias de Teherán contra países aliados de Washington, como las monarquías del Golfo y Jordania.

En el centro del desacuerdo se encuentra el estrecho de Ormuz, una ruta estratégica para el comercio mundial de hidrocarburos que Irán mantiene bloqueada desde el inicio del conflicto.

Trump amenaza con nuevos ataques mientras crece la tensión

Tras varios días de pausa, cuando el conflicto se acercaba a dos semanas de hostilidades, el ejército estadounidense llevó a cabo este jueves una "intensa oleada" de bombardeos contra Irán, dirigidos contra decenas de objetivos de los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de la república islámica.

Les vamos a pegar duro", había advertido horas antes el presidente estadounidense, Donald Trump.

La agencia estatal iraní Irna reportó bombardeos en varias ciudades de la provincia suroccidental de Juzestán, así como en la isla de Qeshm, ubicada en el Golfo.

Tres integrantes de una misma familia murieron y otras dos personas resultaron heridas en Qeshm, añadió la agencia noticiosa Fars.

Poco después, Kuwait reportó un muerto a causa de un bombardeo iraní y el ejército de Jordania informó que sus defensas aéreas derribaron cinco misiles lanzados desde Irán.

La nueva escalada comenzó con los ataques sauditas y estadounidenses contra grupos proiraníes en Irak, a los que Riad acusó de atacar con drones sus instalaciones petroleras.

Esos bombardeos dejaron 20 integrantes muertos del Frente de Movilización Popular (FMP), informó este antiguo grupo paramilitar, ahora integrado al ejército iraquí y conformado por facciones afines a Teherán.

Entre las víctimas hay cinco asesores iraníes, informaron dos altos mandos del grupo.

Irán respondió con el lanzamiento de misiles contra bases militares estadounidenses en Jordania, lo que provocó una nueva reacción del presidente Donald Trump.

REUTERS

Ormuz y Bab el Mandeb elevan la presión sobre el mercado petrolero

Antes de la reanudación de las hostilidades, Estados Unidos había señalado que la breve pausa en los combates buscaba facilitar una nueva ronda de negociaciones, incluso sobre el estrecho de Ormuz.

Este jueves, los Guardianes de la Revolución aseguraron que dos petroleros retrocedieron después de intentar cruzar ese paso con apoyo estadounidense, uno de ellos en llamas.

Las tensiones en el estrecho de Ormuz, por donde antes de la guerra transitaba el 20% del suministro mundial de petróleo, incrementaron la importancia del mar Rojo como ruta comercial alternativa para Arabia Saudita.

Sin embargo, la semana pasada los rebeldes hutíes, grupo respaldado por Irán que controla amplias zonas de Yemen, anunciaron un bloqueo naval de los puertos sauditas, abriendo un nuevo frente indirecto en el conflicto.

El gobierno yemenita reconocido internacionalmente incluso acusó a ese grupo rebelde de intentar imponer un peaje en el estrecho de Bab el Mandeb, que conecta el mar Rojo con el océano Índico.

Para Hesham Alghannam, analista saudita especializado en temas de seguridad, estos nuevos frentes abiertos por grupos aliados representan "la continuación de la guerra directa por otros medios, y se libra con una coherencia estratégica considerable".

Las nuevas hostilidades y la amenaza de un doble bloqueo en los estrechos de Ormuz y Bab el Mandeb impulsaron nuevamente los precios del petróleo, con el barril de Brent por encima de los 90 dólares.

*mcam