Alumno abre fuego en escuela de Argentina; conmoción por tiroteo en Santa Fe

Un estudiante de 13 años murió y al menos ocho personas resultaron heridas cuando un alumno de 15 años abrió fuego en una escuela en la provincia de Santa Fe, Argentina.

El inusual episodio que conmociona a un país desacostumbrado a los tiroteos escolares ocurrió en la escuela Mariano Moreno de la ciudad de San Cristóbal.

Un chico salió del baño con un arma y empezaron a gritar. Y empezó a disparar por disparar al aire y todos salimos corriendo”, dijo Priscila, una alumna de la escuela, a Radio Con Vos.

El agresor, identificado como Gino por medios argentinos, fue detenido por el portero del colegio, según el diario Clarín, y trasladado a un centro especializado de contención de menores en la ciudad de Santa Fe.

Los alumnos comenzaron a salir del colegio Mariano Moreno al percatarse del tirador.

Dos estudiantes, una menor de 13 años y uno de 15, fueron llevados al Hospital Regional de Rafaela, uno de ellos grave pero estable.

Otros seis alumnos fueron atendidos en el hospital local con heridas superficiales causadas cuando escapaban de la escena.

Es un “momento muy triste y conmocionante. Así que queremos acompañar en primer lugar a la familia de Ian, del chico que perdió la vida”, dijo Pablo Cococcioni, ministro de Justicia y Seguridad de la provincia, al referirse a la víctima mortal por su nombre.

Atacante en escuela de Argentina tenía tratamiento psicológico

El tiroteo ocurrió cuando los alumnos esperaban para izar la bandera antes de iniciar las clases en el colegio.

El agresor aprovechó que los alumnos debían llevar un instrumento musical y escondió una escopeta calibre 12/70 de doble cañón en una funda de guitarra. El arma pertenecía a su abuelo materno, según La Nación.

Llegó al colegio y fue directo al baño para preparar el ataque. El primer disparo fue adentro del baño. Salió al patio interno de la escuela, volvió a cargar el arma y disparó otra vez.

Sus compañeros empezaron a correr por las distintas salidas de los patios. Fueron entre cuatro o cinco disparos, según testimonios de alumnos y profesores.

El agresor habría buscado a sus compañeros de tercer año, pero “llegaron tarde, no los encontró” y empezó a “disparar a cualquiera”, aseguró una alumna a El Clarín.

El autor del ataque fue aprehendido por la Policía local luego de que un portero lograra contenerlo.

Escuché dos explosiones, pensando que habían tirado un cohete. Veo a los chicos correr y gritar, y cuando me asomé, estaba el chico disparando. La reacción fue encararlo para sacarle el arma”, contó Favio Barreto, portero del colegio a la señal A24.

Cococcioni aseguró que el agresor “no registra antecedentes a lo largo de toda su trayectoria escolar” y que “no se trataba de un conflicto intraescolar”, aunque reveló que “atravesaba una situación intrafamiliar del ámbito privado muy compleja”.

El abogado del atacante, Néstor Oroño, aseguró a la prensa argentina que el joven fue víctima de bullying, sus padres se separaron y tuvo intentos de suicidio al cortarse los brazos.

Admitió que el joven estaba bajo tratamiento psicológico, pero no presentaba signos de agresividad.

Según alumnos y padres de familia consultados por Clarín, la madre del agresor tenía problemas psicológicos y el padre era drogadicto y violento. Su madre sabía que sufría bullying, pero no hizo nada.

A pesar de todo eso, el joven era “muy buen chico, muy estudioso, buen alumno”, dijo Barreto. Jugaba basquetbol en el club Racing, de San Cristóbal.

El atacante es imputable por su edad a pesar de la nueva legislación argentina. El nuevo Régimen Penal Juvenil, promulgado en febrero, establece la imputabilidad desde los 14 años. Sin embargo, la norma entrará en vigor 180 días después de sancionada la ley, es decir, hasta septiembre.

Con información de AFP.

*mcam