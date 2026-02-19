Retiro urgente de pescado por contaminación con Listeria

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos anunciaron el retiro oficial de filetes de salmón del Atlántico de la marca Wellsley Farms tras detectar posible contaminación con la bacteria Listeria monocytogenes, un microorganismo que puede provocar infecciones graves, especialmente en personas vulnerables.

El aviso fue difundido por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), luego de que se identificara la presencia de la bacteria en un lote específico del producto durante pruebas de rutina.

Retiro urgente de salmón Wellsley Farms por riesgo de Listeria

La empresa Slade Gorton & Co., Inc. inició el retiro voluntario del lote 3896 de salmón del Atlántico criado en granjas, vendido bajo la marca Wellsley Farms en tiendas de BJ's Wholesale Club.

El pescado fue comercializado entre el 31 de enero y el 7 de febrero de 2026 en presentaciones de 900 gramos, con el código UPC 888670025963. El número de lote (3896) aparece impreso en la parte posterior de la bolsa, debajo de la información nutricional y las instrucciones de cocción.

Las ventas se realizaron exclusivamente en establecimientos de BJ’s Wholesale Club ubicados en los siguientes estados:

Carolina del Norte, Delaware, Maryland, Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania, Virginia.

La contaminación fue detectada tras una muestra recolectada de manera aleatoria por la FDA. En respuesta, la compañía informó que investiga cómo se produjo la contaminación y está implementando medidas para evitar que vuelva a ocurrir.

BJ’s Wholesale Club está notificando directamente a los miembros que adquirieron el producto y ofrece instrucciones para obtener un reembolso completo. Las autoridades recomiendan no consumir el salmón y devolverlo al punto de compra.

La Listeria provoca unas mil 250 infecciones y 172 muertes anuales en Estados Unidos, según los CDC. Archivo.

¿Qué tan peligrosa es la Listeria y qué síntomas debes vigilar?

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la Listeria monocytogenes es la tercera causa principal de muerte por enfermedades transmitidas por alimentos en Estados Unidos. Cada año provoca aproximadamente mil 250 infecciones y 172 muertes en el país.

Si bien cualquier persona puede infectarse, los casos más graves se presentan en:

Mujeres embarazadas Recién nacidos Adultos mayores de 65 años Personas con sistemas inmunológicos debilitados

En mujeres embarazadas, la infección puede provocar abortos espontáneos, partos prematuros o infecciones graves en el recién nacido. En adultos mayores o personas inmunocomprometidas, puede derivar en infecciones invasivas que afectan el torrente sanguíneo o el sistema nervioso central.

Los síntomas más comunes incluyen fiebre, dolores musculares, náuseas y diarrea. En casos más severos pueden presentarse rigidez en el cuello, confusión, pérdida del equilibrio o convulsiones.

Las autoridades sanitarias recomiendan que cualquier persona que haya consumido el producto retirado y presente síntomas acuda de inmediato a un médico. El tratamiento suele incluir antibióticos y terapia de hidratación, pero el diagnóstico temprano es fundamental para evitar complicaciones.

Para prevenir infecciones por Listeria, los CDC aconsejan conocer qué alimentos tienen mayor riesgo de contaminación, mantener una adecuada higiene en la cocina, separar alimentos crudos de los cocidos y asegurarse de cocinar los productos a temperaturas seguras.

Las autoridades continúan monitoreando la situación y reiteran el llamado a revisar cuidadosamente el número de lote y el código UPC del producto. La rápida identificación y retiro del mercado buscan evitar un posible brote y proteger la salud pública.