Alerta sanitaria: Retiran FAMOSAS donas por riesgos a la salud de los consumidores

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) informó que The Better Bakehouse Snack Company retiró del mercado un lote específico de las Donutful Chocolate Dipped Vanilla Cake Donuts, unas mini donas de vainilla cubiertas de chocolate.

El retiro se debe a que el producto contiene leche no declarada correctamente en el etiquetado. Esto representa un riesgo serio para personas con alergia o sensibilidad severa a este ingrediente, cuyo consumo puede desencadenar una reacción alérgica grave e incluso poner en riesgo la vida.

El episodio salió a la luz después de que se reportara una reacción alérgica asociada al producto; la persona afectada logró recuperarse por completo. Tras conocer el incidente, la empresa y su fabricante identificaron el origen del error en el etiquetado.

La compañía activó sus protocolos de gestión de riesgos alimentarios y notificó a la FDA, que publicó el retiro en su sitio oficial. Las donas fueron fabricadas y distribuidas en marzo de 2026, y llegaron tanto a tiendas físicas en distintos puntos de Estados Unidos como a plataformas de venta en línea, entre ellas Amazon.

Revisa tus donas

El retiro corresponde únicamente a las cajas de 7.05 onzas (200 gramos) de Donutful Chocolate Dipped Vanilla Cake Donuts, que contienen cinco sobres individuales de 1.41 onzas (40 gramos) cada uno.

Los consumidores pueden identificar el producto mediante el código UPC 3 50041 39210 3, el lote 26078 y la fecha de consumo preferente del 15 de septiembre de 2026. La compañía y la FDA precisaron que ningún otro lote o producto de la marca está involucrado en esta alerta.

La FDA recomienda revisar cuidadosamente el empaque antes de consumir el producto. Recordó que, incluso en cantidades mínimas, la leche no declarada puede provocar síntomas severos en personas alérgicas, como dificultad respiratoria, hinchazón, molestias digestivas o anafilaxia.

La legislación estadounidense obliga a los fabricantes a advertir en el etiquetado sobre la presencia de los principales alérgenos, incluida la leche, precisamente para prevenir este tipo de incidentes.

Qué hacer si compraste las donas retiradas

Quienes tengan en casa un paquete correspondiente al lote 26078 y sean alérgicos a la leche no deben consumirlo. La empresa recomienda desechar el producto o devolverlo al establecimiento donde fue adquirido.

De acuerdo con la información oficial, el proceso de devolución para solicitar el reembolso no requiere presentar el recibo de compra.

The Better Bakehouse Snack Company informó que ya aplicó medidas correctivas para evitar que un error similar vuelva a ocurrir. La empresa está trabajando junto con el fabricante y los comercios para retirar de inmediato cualquier paquete afectado que aún permanezca disponible para la venta.

Las personas con dudas sobre el retiro pueden comunicarse con la compañía al 800-243-0335, de lunes a viernes, entre las 9:00 y las 16:00 horas, tiempo del este de Estados Unidos.

La FDA, por su parte, mantiene un sistema de vigilancia y respuesta rápida ante incidentes vinculados a alérgenos no declarados. La agencia pide a los consumidores que experimenten alguna reacción adversa que la reporten a través de su sistema oficial.

También recuerda que puede consultarse su sitio web para verificar información actualizada sobre este y otros retiros de productos alimenticios en el país, una práctica recomendada especialmente para personas con alergias alimentarias diagnosticadas.