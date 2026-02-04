Alerta sanitaria: detectan arsénico en 28 marcas de dulces

Una investigación reciente del Departamento de Salud de Florida encendió las alertas al revelar la presencia de arsénico en productos de confitería ampliamente comercializados en Estados Unidos. El análisis incluyó 46 productos de caramelo pertenecientes a 10 empresas distintas, de los cuales 28 arrojaron rastros de este metal, de acuerdo con el informe oficial presentado por las autoridades estatales.

Los resultados forman parte de la iniciativa Healthy Florida First, respaldada por el gobernador Ron DeSantis y alineada con la agenda Make America Healthy Again, un programa que comenzó con la revisión de fórmulas infantiles y que se ha ampliado a otros alimentos de consumo frecuente, especialmente aquellos dirigidos a niños.

El objetivo, señalaron las autoridades, es ofrecer mayor transparencia y reforzar la confianza de las familias en la seguridad de los productos disponibles en el mercado.

Como padres y consumidores, debemos confiar en que los productos vendidos en las tiendas de comestibles son seguros y libres de veneno”, afirmó la primera dama de Florida, Casey DeSantis, al presentar los hallazgos, que describió como un esfuerzo preventivo para proteger la salud infantil.

Cuáles son los posibles riesgos

De acuerdo con el informe, los dulces analizados fueron adquiridos tanto en línea como en tiendas físicas del estado y sometidos a pruebas en un laboratorio certificado. Para la detección de metales se utilizó el método 6010D de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), un procedimiento estandarizado que mide el arsénico total. Si bien este método no distingue entre arsénico orgánico e inorgánico, las autoridades recordaron que esta última forma es considerada una de las más tóxicas para el organismo.

El Departamento de Salud calculó umbrales de consumo considerados “seguros” a partir de una ingesta hipotética mensual y anual, tomando como referencia a los niños debido a su menor peso corporal y a una mayor exposición relativa.

Los funcionarios subrayaron que los posibles riesgos para la salud dependen de factores como la frecuencia de consumo, la duración y la exposición total acumulada, y aclararon que las cantidades detectadas, por sí solas, no representan un riesgo grave inmediato.

Algunas marcas populares figuran entre los productos evaluados. Pexels.

Entre los productos con los umbrales anuales más bajos, según los niveles de arsénico identificados, se encuentran marcas populares como Nerds, SweeTarts, Sour Patch Kids, Skittles, Trolli, Jolly Rancher, Twizzlers y Tootsie Roll, algunas de las cuales podrían superar los límites estimados con un consumo elevado y sostenido a lo largo del año.

El estudio surge tras una investigación previa realizada por el propio estado de Florida a fórmulas lácteas infantiles, en la que se detectaron metales pesados y pesticidas en siete de 24 marcas analizadas. Las autoridades estatales indicaron que estos trabajos buscan proporcionar a las familias información clara y accesible sobre productos que forman parte habitual de la dieta de los niños.

Fabricantes de culces defienden la seguridad

Los resultados fueron duramente cuestionados por la Asociación Nacional de Confiteros (NCA), que representa a los fabricantes de dulces en Estados Unidos. La organización calificó las conclusiones del estado como “erradas” y defendió la seguridad de sus productos. “El chocolate y los dulces son seguros para comer y se pueden disfrutar como golosinas como lo han sido durante siglos”, señaló la asociación en un comunicado.

La NCA criticó que Florida utilizara puntos de referencia que, según el sector, no se alinean con las normas regulatorias federales actuales ni con la ciencia revisada por pares aplicada a la confitería. También advirtió que calcular riesgos basados en niveles hipotéticos de consumo anual podría generar alarma y confusión innecesarias entre los consumidores.

Asimismo, la asociación sostuvo que iniciativas federales como Closer to Zero, impulsada por la Administración de Alimentos y Medicamentos, así como la Interfaz de Estudio de Dieta Total recientemente publicada, muestran niveles de arsénico significativamente más bajos en productos de confitería que los reportados por Florida.

Florida ha elegido fragmentos de sonido sobre la ciencia, ignorando programas basados en evidencia en favor de materiales sin fuente que equivalen a poco más que una táctica de miedo”, afirmó la NCA, que reiteró su compromiso con la seguridad alimentaria y la transparencia.

Ante las críticas, el Departamento de Salud de Florida aclaró que sus pruebas no buscan sustituir los esfuerzos federales de vigilancia y regulación, sino complementarlos.

Las autoridades insistieron en que el estudio debe interpretarse como una herramienta informativa para promover decisiones de consumo más conscientes, especialmente en el caso de los niños, y aseguraron que continuarán colaborando con instancias nacionales en materia de seguridad alimentaria.