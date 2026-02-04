Niña cae de silla en estación de esquí de California tras falla de seguridad | VIDEO

El pasado 31 de enero en la estación Mammoth Mountain Ski Area, en Mammoth Lakes, California, una niña de 12 años quedó suspendida en el aire tras un fallo al abordar un telesilla y posteriormente cayó al suelo frente a decenas de testigos.

El incidente, captado en video por otros visitantes, generó pánico en la zona y volvió a poner sobre la mesa los riesgos asociados a este tipo de atracciones si no se siguen de forma estricta los protocolos de seguridad.

De acuerdo con versiones difundidas en redes sociales y medios locales, la menor resbaló al momento de subir a la silla y no logró quedar correctamente asegurada con la barra de protección. Una persona que se identificó como la madre explicó que tanto ella como el padre intentaron sostener a la niña mientras esperaban que el personal de la estación activara los protocolos de emergencia y colocara una red de seguridad debajo.

Sin embargo, tras permanecer colgada durante varios segundos, la menor perdió el agarre y se precipitó al suelo.

Las imágenes muestran cómo los equipos de emergencia intentan desplegar una red acolchonada bajo la niña, aunque esta terminó impactando fuera del área protegida. A pesar de la angustia del momento, la madre aseguró posteriormente que su hija no sufrió lesiones graves ni fracturas, lo que fue confirmado por una evaluación médica posterior.

Caídas en estaciones de esqui

El caso no es aislado. En los últimos años, se han registrado incidentes similares en distintas estaciones de esquí de Estados Unidos y otros países. En 2023, un niño de 9 años cayó desde un telesilla en una estación de Colorado tras deslizarse por debajo de la barra de seguridad, sufriendo una fractura en una pierna.

Ese mismo año, en Montana, un adolescente quedó colgando durante varios minutos antes de ser rescatado por el personal, lo que obligó al cierre temporal de la atracción.

Otro episodio ocurrió en 2022 en una estación de esquí en Vermont, donde una mujer adulta cayó desde una altura de más de seis metros luego de que la silla se detuviera abruptamente. Aunque sobrevivió, resultó con lesiones en la espalda y el incidente derivó en una investigación sobre el mantenimiento del equipo y la capacitación del personal.

Expertos en seguridad recreativa señalan que la mayoría de estos accidentes están relacionados con errores al abordar o descender de los telesillas, así como con el uso incorrecto de la barra de protección. Por ello, recomiendan prestar especial atención a niños y principiantes, y recalcan la importancia de que los operadores intervengan de inmediato ante cualquier irregularidad.

Tras lo ocurrido en Mammoth Mountain, la estación no ha informado de sanciones ni cierres, pero el incidente reavivó el debate sobre la necesidad de reforzar las medidas de prevención para evitar que escenas de pánico como esta vuelvan a repetirse.