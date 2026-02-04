Fuerzas de seguridad embisten y disparan contra manifestantes en Irán | VIDEO

Las grabaciones difundidas desde la ciudad de Ardabil muestran la crudeza de la represión contra manifestantes antirrégimen. En ellas se observa cómo las fuerzas de seguridad no solo dispararon fuego real contra la multitud, sino que también utilizaron vehículos oficiales para embestir a los civiles, una acción que ha generado indignación internacional y que refuerza las denuncias sobre el uso sistemático de fuerza letal en el país.

La represión se ha extendido más allá de las calles. En los últimos meses, las autoridades iraníes han intensificado las redadas nocturnas en ciudades como Teherán, Isfahán y Mashhad, arrestando a cientos de jóvenes acusados de participar en las protestas.

Los detenidos son trasladados a centros de interrogatorio sin acceso a abogados ni familiares, mientras el régimen recurre a apagones de internet para impedir la difusión de imágenes y testimonios. Estas prácticas buscan silenciar la disidencia y sembrar miedo en la población.

Número de fallecidos hasta la fecha

Las cifras oficiales y las estimaciones de organizaciones de derechos humanos muestran un panorama alarmante. El grupo HRANA ha documentado más de 2,700 muertes confirmadas, incluyendo menores de edad y personas vinculadas al gobierno.

Sin embargo, medios independientes y ONG internacionales elevan el número de víctimas a más de 30,000, lo que convierte esta represión en una de las más sangrientas de la historia reciente de Irán.

Declaraciones del líder supremo

El líder supremo Alí Jamenei declaró recientemente que las protestas son “conspiraciones extranjeras” y aseguró que las fuerzas de seguridad seguirán actuando con firmeza para proteger la estabilidad del país.

La brutalidad documentada en los videos de Ardabil ha generado condenas de la ONU y de gobiernos occidentales, que exigen investigaciones independientes y sanciones contra los responsables.