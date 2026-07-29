Alerta: Retiran 60 mil asientos para niños por peligrosa falla en reposacabezas  

La empresa Evenflo retiró voluntariamente del mercado 59 mil 661 asientos infantiles para automóvil de la línea Revolve360 REO, luego de detectar un problema de seguridad en el reposacabezas que podría aumentar el riesgo de lesiones para los menores en caso de un accidente.

El retiro fue anunciado después de que el modelo no cumpliera con los requisitos de la Norma Federal de Seguridad para Vehículos Motorizados (FMVSS) 213 de Estados Unidos, que establece los estándares para los sistemas de retención infantil utilizados en automóviles.

La compañía informó que ya trabaja en una solución definitiva y que notificará a los propietarios afectados en las próximas semanas para indicarles los pasos a seguir.¿Qué falla presentan los asientos infantiles Evenflo Revolve360 REO?

El problema fue identificado tras una serie de pruebas realizadas por la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de Estados Unidos (NHTSA). Durante una prueba de impacto efectuada el pasado 15 de junio, en la que se utilizó un maniquí que simula a un niño de tres años, el reposacabezas del asiento se desplazó cuando estaba colocado en su posición más alta.

Según el informe, esta situación se presentó tanto en la configuración orientada hacia adelante como hacia atrás.

Las autoridades señalaron que el mecanismo de bloqueo del reposacabezas puede desengancharse durante un choque, provocando que cambie de posición y aumentando el riesgo de lesiones para el menor.

Tras conocer los resultados de las evaluaciones, Evenflo decidió emitir el retiro voluntario de los productos afectados mientras desarrolla una reparación que permita corregir el problema.

El retiro involucra los asientos Revolve360 REO fabricados entre marzo de 2025 y junio de 2026 cuyos números de serie comienzan con CS26021.

Los modelos incluidos en la campaña de seguridad son Nantucket (CS260212537), Danvers (CS260212538), Chelsea (CS260212539), Holden (CS260212536), Brookline (CS260212521) y Lenox (CS260212522).

La empresa recomendó revisar cuidadosamente la etiqueta del asiento para verificar si corresponde a alguno de los modelos incluidos en el retiro.Qué deben hacer los propietarios de los modelos afectados

Evenflo informó que comenzará a enviar cartas a los propietarios a partir del 17 de agosto con información sobre el riesgo detectado y las acciones que deberán seguir.

Mientras la solución definitiva está en desarrollo, la compañía anunció que reembolsará a los consumidores que hayan pagado reparaciones relacionadas con el reposacabezas entre el 1 de enero de 2025 y el 1 de agosto de 2026.

Una vez concluida la medida correctiva, los propietarios recibirán una segunda notificación con las instrucciones para realizar la reparación correspondiente sin costo.

La empresa también recomendó conservar la documentación de compra del asiento y cualquier comprobante de gastos relacionados con reparaciones, ya que podrían ser necesarios para solicitar el reembolso.

Asimismo, aconsejó mantenerse atentos a las comunicaciones oficiales que enviará durante las próximas semanas y revisar periódicamente las actualizaciones sobre esta campaña de retiro.

El caso también pone de relieve la importancia de registrar los asientos infantiles al momento de adquirirlos, ya que este procedimiento permite a los fabricantes localizar con mayor rapidez a los propietarios cuando se detecta un problema de seguridad.

Hasta que la solución definitiva esté disponible, Evenflo pidió a las familias seguir las indicaciones oficiales del fabricante y verificar si el asiento que utilizan forma parte de los modelos incluidos en este retiro voluntario.