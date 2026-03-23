Alerta global de EU refleja gravedad del conflicto con Irán: Fausto Pretelin

La reciente alerta mundial emitida por Estados Unidos, en la que pidió a sus ciudadanos extremar precauciones ante posibles riesgos de seguridad, evidencia la gravedad y complejidad del conflicto con Irán, advirtió el internacionalista Fausto Pretelin, al señalar que el enfrentamiento ha entrado en una fase de mayor incertidumbre.

Estados Unidos está en guerra”, afirmó el especialista, al subrayar que la escalada se ha sostenido desde finales de febrero y que los objetivos del conflicto permanecen poco claros.

Riesgo de atentados y células dormidas

Pretelin explicó que uno de los principales peligros no radica en un choque militar convencional, sino en posibles atentados derivados de las llamadas “células dormidas”, consideradas una de las fortalezas estratégicas de Irán.

Las áreas de inteligencia detectan que hay intenciones de cometer atentados”, señaló, al considerar que la alerta global responde a una medida preventiva frente a posibles acciones contra intereses estadunidenses en distintas regiones, especialmente en Medio Oriente.

Guerra de narrativas y cuestionamientos a Trump

El especialista destacó en entrevista con Imagen Radio que el conflicto también se desarrolla en medio de una guerra de narrativas, marcada por información ambigua y contradictoria.

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“La comunicación en este momento es pura amenaza” y “la primera víctima en una guerra es la verdad”, afirmó, al referirse a las versiones encontradas entre Washington y Teherán sobre eventuales negociaciones o pausas en las hostilidades.

En este contexto, cuestionó la estrategia del presidente estadunidense, Donald Trump, al señalar que la falta de claridad en los objetivos ha debilitado su posición. “El gran derrotado es Donald Trump”, sostuvo, al argumentar que el mandatario “pierde confiabilidad” tanto a nivel interno como frente a sus aliados internacionales.

A su juicio, la prolongación del conflicto, sumada al impacto en variables como el precio del petróleo, ha erosionado su credibilidad.

China, Europa e Israel en el tablero internacional

En el escenario global, Pretelin destacó el papel de China como un actor que busca contener la escalada. “China se comporta como el responsable de la mesa”, dijo, al explicar que el país promueve la paz debido a sus vínculos económicos y estratégicos con Irán.

En contraste, Europa ha optado por una postura más cautelosa. “Ha dicho públicamente que no es su guerra”, apuntó, aunque reconoció divisiones internas entre países como España, Francia y Alemania.

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Por otro lado, advirtió que Israel ha intensificado sus operaciones militares en Líbano, lo que añade presión a un escenario regional ya de por sí volátil.

Posibles repercusiones en América Latina y Cuba

Respecto a América Latina, el analista consideró que un eventual fracaso de Estados Unidos en Irán podría tener consecuencias en la región.

Si fracasa en Irán, buscará mostrar su poder con países débiles”, alertó, al sugerir que Washington podría endurecer su postura hacia gobiernos latinoamericanos.

En ese marco, señaló que México mantiene una relación de cooperación en materia de seguridad con Estados Unidos, lo que ha permitido una mayor estabilidad bilateral en comparación con otros países.

Finalmente, Pretelin advirtió sobre la situación en Cuba, a la que describió como “una crisis económica de enorme magnitud”. “Sin electricidad, sin petróleo, no hay futuro”, aseguró, al anticipar que la isla podría convertirse en otro punto de tensión geopolítica.

La alerta global, concluyó el especialista, refleja no solo un momento crítico en la relación entre Estados Unidos e Irán, sino también un reacomodo de fuerzas internacionales con implicaciones que podrían extenderse más allá de Medio Oriente.

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