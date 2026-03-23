Trump habla de negociaciones con Irán; Teherán, lo niega

El Gobierno de Irán desmintió este lunes la existencia de negociaciones con Estados Unidos, en respuesta a las declaraciones del presidente Donald Trump, quien había asegurado que ambas partes mantenían conversaciones para poner fin al conflicto en Oriente Medio.

Según la agencia estatal Mehr News Agency, que cita al Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, “no hay conversaciones entre Teherán y Washington”, y las afirmaciones del mandatario estadounidense formarían parte de una estrategia para influir en los precios de la energía.

Mientras Teherán niega cualquier tipo de diálogo —directo o indirecto—, Donald Trump sostuvo que en los últimos días se han producido “conversaciones muy sólidas y productivas”, en las que se habrían alcanzado “puntos de acuerdo importantes”.

El mandatario afirmó que los contactos fueron encabezados por su enviado para Oriente Medio, Steve Witkoff, y su yerno Jared Kushner, y que continuarán en los próximos días.

Sin embargo, la agencia Fars News Agency reforzó la postura oficial iraní al señalar, citando fuentes, que no existen comunicaciones en ningún nivel con Washington.

Entre tensión y amenazas cruzadas

Las declaraciones se producen en un momento de alta tensión, tras las amenazas de Estados Unidos de atacar la infraestructura eléctrica iraní y la respuesta de Teherán, que advirtió posibles represalias contra instalaciones energéticas en la región del Golfo.

El sábado, Trump lanzó un ultimátum para que Irán reabriera el estrecho de Ormuz, advirtiendo que, de no hacerlo en 48 horas, ordenaría la destrucción de sus centrales eléctricas.

Por su parte, Irán ha mantenido el control de facto sobre esta vía estratégica, por donde transita cerca de una quinta parte del petróleo y gas natural licuado del mundo, incrementando la presión sobre los mercados globales.

En paralelo, el presidente estadounidense anunció que pospondrá cualquier acción militar durante cinco días, a la espera del desarrollo de los acontecimientos, lo que fue interpretado como una señal de posible desescalada.

La reacción de los mercados fue inmediata: los futuros del petróleo Brent cayeron con fuerza, el dólar se debilitó frente a otras divisas y las bolsas internacionales registraron repuntes, reflejando un alivio temporal ante la posibilidad de un acuerdo.

El presidente estadounidense, Donald Trump, sostuvo que en los últimos días se han producido “conversaciones muy sólidas y productivas” con Irán. AFP

Incertidumbre sobre un posible acuerdo

A pesar del optimismo expresado por Donald Trump, quien aseguró que existe una “posibilidad real de alcanzar un acuerdo”, no se han dado a conocer detalles sobre los interlocutores iraníes ni sobre el contenido concreto de las supuestas negociaciones.

El propio mandatario descartó que los contactos incluyan al líder supremo iraní, lo que añade incertidumbre sobre la legitimidad y alcance de cualquier posible entendimiento.

La contradicción entre ambas versiones evidencia el nivel de desconfianza entre Washington y Teherán en un conflicto que continúa escalando y afectando no solo la estabilidad regional, sino también los mercados energéticos globales.

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