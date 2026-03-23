Trump descarta bombardear centrales eléctricas iraníes y habla de acabar la guerra

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes la postergación durante cinco días de un posible ataque militar contra centrales eléctricas de Irán, en un giro estratégico que busca dar margen a negociaciones en curso y contener una mayor escalada del conflicto en Oriente Medio, que ya entra en su cuarta semana.

La decisión fue comunicada a través de su plataforma Truth Social, donde aseguró que Estados Unidos e Irán sostuvieron conversaciones “muy buenas y productivas” en los últimos dos días, orientadas a una “resolución completa y total de las hostilidades”.

El anuncio llega horas antes de que venciera el plazo impuesto por Donald Trump, quien el sábado había advertido que ordenaría la destrucción de la infraestructura eléctrica iraní si Teherán no reabría completamente el estrecho de Ormuz, una ruta clave para el comercio energético global.

El mandatario instruyó al Departamento de Defensa a suspender cualquier acción militar inmediata, condicionando la decisión al avance de las conversaciones diplomáticas que, según afirmó, continuarán durante la semana.

Cae precio del crudo Brent

El cambio de tono tuvo un impacto directo en los mercados. El precio del crudo Brent registró una caída cercana al 7%, situándose en torno a los 104 dólares por barril, reflejando un alivio temporal ante la posibilidad de una desescalada.

La tensión previa había provocado fuertes turbulencias en bolsas europeas y asiáticas, además de un repunte en los costos energéticos, alimentando temores de inflación global.

En paralelo, la Guardia Revolucionaria iraní advirtió que respondería con ataques contra centrales eléctricas en Israel y contra instalaciones que abastecen bases estadounidenses en el Golfo Pérsico, en caso de que Washington ejecutara su amenaza.

El conflicto, que involucra a Estados Unidos e Israel desde el 28 de febrero, ha dejado más de 2.000 muertos, según estimaciones preliminares, y ha elevado el riesgo de una crisis regional de gran escala.

Infraestructura energética, en el centro de la tensión

La posibilidad de ataques a redes eléctricas ha encendido alarmas adicionales, especialmente por su potencial impacto en el suministro de agua potable desalinizada en varios países del Golfo, altamente dependientes de esta infraestructura.

Además, el cierre de facto del estrecho de Ormuz por parte de Irán —en respuesta a los ataques previos— ha intensificado la presión sobre los mercados energéticos globales, dada su importancia estratégica en el tránsito de hidrocarburos.

Pese al anuncio, Donald Trump no ofreció detalles concretos sobre el contenido de las conversaciones ni sobre posibles acuerdos en curso. Previamente, el mandatario había sostenido que Irán buscaba dialogar, una versión que fue desmentida por Teherán.

Antes del estallido del conflicto, ambas naciones mantenían contactos indirectos sobre un eventual acuerdo nuclear, con mediación de Omán, lo que sugiere que los canales diplomáticos no están completamente cerrados.

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