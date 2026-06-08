Alerta demográfica: vinculan el uso de celulares con la caída de nacimientos

Mientras los gobiernos de todo el mundo buscan formas de revertir la drástica caída de las tasas de natalidad, nuevos estudios sugieren que han pasado por alto un posible factor: el teléfono inteligente.

“¿Es el iPhone un anticonceptivo?”, plantea un artículo publicado el lunes por la Oficina Nacional de Investigación Económica, que analiza la caída de 22% de la fertilidad en Estados Unidos desde 2007.

La economista del Middlebury College, Caitlin Myers, y su estudiante Ezekiel Hooper probaron la hipótesis de que los teléfonos inteligentes —que surgieron con el primer iPhone en 2007— podrían estar relacionados con este fenómeno.

Hasta 2011, los iPhone estaban disponibles únicamente a través de la red de telefonía móvil AT&T en Estados Unidos, por lo que los investigadores compararon condados con cobertura de esa empresa y otros con poca o ninguna cobertura durante ese periodo.

Los resultados mostraron que el acceso al iPhone se correlacionó con reducciones en los nacimientos de entre 4.5 y 8.0% entre mujeres de 15 a 19 años, y de entre 3.2 y 6.6% entre las de 20 a 24 años.

También se registraron descensos estadísticamente significativos, aunque menores, entre mujeres de mayor edad.

Aunque los autores subrayan que los iPhone no son la “única causa”, consideran que el teléfono inteligente “desempeñó un papel considerable en la caída de los nacimientos en Estados Unidos” después de 2007.

“A medida que los teléfonos inteligentes modernos se difundieron, el tiempo pasado con amigos en persona y la actividad sexual cayeron en picada junto con el creciente consumo de pornografía, un posible sustituto del sexo en pareja”, concluyeron.

Otra investigación, publicada en mayo por los economistas de la Universidad de Cincinnati Nathan Hudson y Hernan Moscoso Boedo, encontró evidencia de tendencias similares desde 2007.

Los investigadores analizaron datos del Banco Mundial sobre la penetración de los teléfonos inteligentes y las tasas de fertilidad adolescente en 128 países.

Encontraron que el descenso de las tasas de natalidad se aceleró una vez que los teléfonos inteligentes estuvieron ampliamente disponibles, un fenómeno observado en países “con sistemas de salud, bienestar, entornos económicos y culturales fundamentalmente diferentes”.

Esto, concluyeron, apunta a “un choque tecnológico global común”.

No obstante, algunos académicos mantienen una postura escéptica.

Por ejemplo, los nacimientos entre adolescentes en Estados Unidos han disminuido desde principios de la década de 1990, mucho antes de la aparición del teléfono inteligente.