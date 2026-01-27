Agentes migratorios abandonan Mineápolis; Trump reorganiza operación

Agentes federales de inmigración desplegados en Mineápolis comenzaron a abandonar la ciudad este martes, confirmaron autoridades locales, mientras continúan las investigaciones por la muerte a tiros de Alex Pretti, un activista y enfermero de 37 años que filmaba un operativo policial cuando fue abatido durante su detención.

La salida parcial de los agentes ocurre en medio de una fuerte indignación social y política, tras convertirse este caso en la segunda muerte de un ciudadano estadounidense por disparos de agentes federales en lo que va de enero.

Alex Pretti, enfermero de cuidados intensivos, murió el sábado tras recibir múltiples disparos de agentes federales durante una intervención vinculada a operativos migratorios en la ciudad.

Testigos y videos difundidos en redes sociales y verificados por medios muestran que Pretti grababa con su teléfono celular cuando fue sometido por agentes. Aunque portaba legalmente un arma enfundada, las imágenes contradicen la versión inicial de que representaba una amenaza inmediata.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, calificó inicialmente a Pretti como “terrorista”, lo que provocó una oleada de críticas por parte de activistas, líderes locales y legisladores.

La policía de Minneapolis forma una fila cerca de los manifestantes reunidos para la manifestación "Adiós al ruido de Bovino". AFP

Memoriales y protestas en Mineápolis

Decenas de personas acudieron al lugar del tiroteo para depositar flores, veladoras y mensajes, formando un memorial improvisado.

Somos una comunidad muy unida (…) es hermoso ver a todos reunirse y luchar contra estas injusticias”, declaró a la AFP la manifestante Jasmine Nelson, de 21 años.

Uno de los mensajes colocados rezaba: “Gracias por tu compasión y amor hacia todos a quienes cuidaste”.

El alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, informó en la red social X que “algunos agentes federales” abandonarían la ciudad, sin precisar cifras.

El presidente Donald Trump sostuvo conversaciones con Frey y con el gobernador Tim Walz, tras lo cual se acordó una reducción del despliegue federal y una reorganización operativa.

Como parte de esta estrategia, Trump envió a su “zar” migratorio, Tom Homan, para asumir el control de la operación, mientras que el jefe de la Patrulla Fronteriza en la zona, Gregory Bovino, dejó Mineápolis.

Una foto de Alex Pretti se exhibe en un monumento improvisado en su honor, en la zona donde fue asesinado a tiros por agentes federales de inmigración en Minneapolis. AFP

Mineápolis, ciudad santuario y choque político

Mineápolis es considerada una ciudad santuario, lo que implica que no colabora activamente con autoridades federales en la persecución de migración irregular.

Trump reiteró su exigencia de cooperación local, mientras que la oposición demócrata demandó el retiro total del ICE y la Patrulla Fronteriza, amenazando incluso con bloquear votaciones presupuestarias en el Senado, lo que podría derivar en un nuevo cierre parcial del gobierno federal.

Un tribunal de apelaciones del 8º Circuito rechazó bloquear los operativos migratorios federales, aunque reconoció que los videos muestran conductas diversas tanto de manifestantes como de agentes.

Paralelamente, una demanda presentada por el fiscal general de Minnesota fue admitida por una jueza federal.

Además, el juez federal Patrick Schiltz ordenó que el jefe interino del ICE, Todd Lyons, comparezca este viernes a una audiencia por desacato, al considerar que la agencia no cumplió órdenes judiciales relacionadas con audiencias de fianza.

El caso ha generado fracturas internas en el Partido Republicano. El abogado Chris Madel, defensor habitual de fuerzas del orden, renunció a su candidatura a gobernador de Minnesota.

No puedo apoyar represalias contra los ciudadanos de nuestro estado”, declaró.

Encuestas de Reuters/Ipsos muestran una caída en el apoyo público a las tácticas migratorias del gobierno, lo que ha encendido alertas rumbo a las elecciones legislativas de noviembre.

Trump en modo control de daños

Tras una reunión de dos horas con Kristi Noem en la Casa Blanca, Trump moderó su discurso público y pidió a sus asesores no atacar a Pretti, distanciándose de declaraciones previas que lo señalaban como agresor.

La oficina del gobernador Walz confirmó que el presidente permitirá investigaciones estatales independientes, mientras que el DHS negó oficialmente que Bovino haya sido destituido, pese a reportes contradictorios.

Con información de AFP, Reuters, Departamento de Seguridad Nacional, Alcaldía de Mineápolis

