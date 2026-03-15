Papa León XIV condena la “atroz violencia” de la guerra en Irán e insta a un alto el fuego

El Papa León XIV lanzó un fuerte llamado internacional para detener la guerra contra Irán, advirtiendo que el conflicto ha provocado miles de víctimas civiles y un profundo sufrimiento en toda la región de Oriente Medio.

Durante la oración dominical del Ángelus en la Plaza de San Pedro, en el Ciudad del Vaticano, el pontífice —el primer papa de origen estadounidense— pidió a los líderes involucrados en la confrontación que declaren un alto el fuego inmediato.

El llamado ocurre mientras la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán entra en su tercera semana, con operaciones militares que han intensificado la crisis humanitaria y la inestabilidad regional.

El Papa advierte que la guerra no traerá paz ni estabilidad

Durante su mensaje, León XIV expresó su preocupación por la magnitud de la violencia que ha golpeado a los pueblos de Oriente Medio en las últimas semanas.

El pontífice aseguró que la violencia no puede ser el camino para alcanzar justicia, estabilidad ni paz, y pidió responsabilidad a quienes participan en el conflicto.

“En nombre de los cristianos de Oriente Medio y de todas las mujeres y hombres de buena voluntad, hago un llamado a los responsables de este conflicto: ¡Cesen el fuego!”, declaró.

El líder religioso también lamentó que miles de civiles inocentes han muerto y muchas familias han sido desplazadas, lo que ha generado una nueva crisis humanitaria en la región.

Preocupación del Vaticano por la situación en Líbano

El pontífice también mencionó la situación en Líbano, donde la guerra entre Israel y el movimiento armado Hezbolá, respaldado por Irán, ha provocado graves daños en infraestructura y desplazamientos de población.

León XIV afirmó que la crisis libanesa genera “gran preocupación” para la comunidad internacional y expresó su esperanza de que se abran vías de diálogo político y diplomático que permitan resolver la crisis.

Según el Vaticano, el diálogo es la única vía viable para construir soluciones duraderas que beneficien al pueblo libanés y reduzcan la escalada de violencia.

Ataques con drones cerca de prisión de yihadistas en Irak

Mientras el conflicto regional se expande, las autoridades de Irak expresaron alarma por repetidos ataques con drones cerca del Aeropuerto Internacional de Bagdad.

Los incidentes generan preocupación porque en las cercanías se encuentra una prisión de alta seguridad que alberga a presuntos miembros del grupo extremista Estado Islámico.

Funcionarios iraquíes advirtieron que cualquier impacto en estas instalaciones podría generar una grave crisis de seguridad, debido a la presencia de combatientes detenidos vinculados al yihadismo.

El papa León XIV. Reuters

Israel intensifica ofensiva militar en el oeste de Irán

En paralelo, el ejército de Israel confirmó haber lanzado una nueva ola de ataques “a gran escala” contra objetivos en el oeste de Irán, como parte de la ofensiva militar conjunta con Estados Unidos.

Las operaciones se producen en el día 16 de la campaña militar, que ha incluido bombardeos contra instalaciones estratégicas, centros militares y posiciones defensivas iraníes.

Analistas internacionales advierten que la intensificación de los ataques aumenta el riesgo de que el conflicto se convierta en una guerra regional más amplia.

Irán detiene a 20 personas acusadas de espionaje

En medio de la escalada militar, las autoridades de Irán informaron la detención de al menos 20 personas en la provincia de Azerbaiyán Occidental, ubicada en el noroeste del país.

Según reportó la Agencia Fars, los detenidos están acusados de transmitir información sobre instalaciones militares, policiales y de seguridad al “enemigo sionista”, en referencia a Israel.

La ofensiva de inteligencia forma parte de las medidas de seguridad adoptadas por Teherán para evitar filtraciones estratégicas durante la guerra.

La combinación de ataques militares, crisis humanitaria, tensiones diplomáticas y operaciones de inteligencia ha generado alarma entre gobiernos y organismos internacionales.

El llamado del papa León XIV se suma a otras voces globales que exigen detener la escalada militar, ante el temor de que la confrontación termine involucrando a más países de Oriente Medio.

Expertos en geopolítica advierten que la guerra ya está generando impactos humanitarios, económicos y energéticos que podrían afectar la estabilidad internacional.

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