Una joven integrante del Servicio Secreto de Estados Unidos se convirtió en tendencia en redes sociales tras aparecer en videos e imágenes durante un evento público en el que brindaba seguridad al presidente Donald Trump.

En el video se observa a la agente vigilando el entorno con atención, formando parte del dispositivo de seguridad presidencial.

Lo que llamó la atención de miles de usuarios no fue únicamente su aparente juventud, sino su notable parecido con la activista sueca Greta Thunberg. La semejanza física generó sorpresa y comentarios en distintas plataformas, donde se multiplicaron las comparaciones y memes que hicieron que la agente se volviera viral.

Greta Thunberg vs Donald Trump: un enfrentamiento mediático

La relación entre Greta Thunberg y Donald Trump ha estado marcada por choques públicos desde que la joven activista irrumpió en la escena internacional en 2018 con su huelga escolar por el clima. Trump, conocido por sus críticas hacia los movimientos ambientales, ha utilizado en varias ocasiones su cuenta de redes sociales y declaraciones oficiales para descalificar a Thunberg, cuestionando su carácter y hasta su salud mental.

En octubre de 2025, el presidente estadounidense volvió a referirse a ella como una “alborotadora” y sugirió que tenía problemas de ira que requerían atención médica. La respuesta de Thunberg no se hizo esperar, desde su cuenta de Instagram, agradeció con ironía la “preocupación” de Trump por su bienestar y señaló que sus comentarios eran “muy halagadores”.

Greta Thunberg regaña a la UE por pretender ser líder climático AFP

Las palabras de Trump se produjeron en un momento en que Thunberg participaba en una misión humanitaria vinculada a Gaza, donde fue detenida brevemente por autoridades israelíes. El episodio atrajo la atención internacional y reavivó el debate sobre el papel de los jóvenes en la política global.

Orígenes del activismo de Greta Thunberg

Greta Thunberg nació en Estocolmo el 3 de enero de 2003. Desde pequeña mostró una profunda preocupación por el medio ambiente y, según ella misma ha relatado, comenzó a informarse sobre el cambio climático a los ocho años. Esa conciencia temprana la llevó a cuestionar la falta de acción política frente a la crisis ambiental.

En agosto de 2018, cuando Suecia atravesaba una ola de calor y graves incendios forestales, Greta decidió iniciar una protesta solitaria frente al Parlamento sueco. Portaba un cartel que decía “Skolstrejk för klimatet” (“Huelga escolar por el clima”) y exigía que el gobierno cumpliera con los compromisos del Acuerdo de París. Lo que comenzó como una acción individual se convirtió en un fenómeno mediático y político.

En Davos, Trump lanza indirecta a Greta Thunberg Reuters

Su protesta inspiró a estudiantes de otros países, que comenzaron a replicar las huelgas escolares. En cuestión de meses, Fridays for Future se transformó en un movimiento internacional con millones de participantes.

En 2019, su intervención en la ONU marcó precedente con el famoso “How dare you?” (“¿Cómo se atreven?”), acusó a los líderes mundiales de traicionar a las nuevas generaciones al no actuar con urgencia frente al calentamiento global.

Fue nombrada Persona del Año por la revista Time en 2019 y recibió premios internacionales como el Right Livelihood Award, conocido como el “Nobel alternativo”.