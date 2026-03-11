Trump reacciona a la ausencia de México, Brasil y Colombia en la cumbre del “Escudo de las Américas”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió la creación de su nueva coalición antidrogas con 12 gobiernos de derecha, conocida como Escudo de las Américas, pero no pudo explicar con claridad por qué las tres mayores economías de América Latina, México, Brasil y Colombia, no participaron en la cumbre celebrada en Miami. “Creo que fueron invitados. Tal vez no vinieron”, dijo ante la prensa, antes de añadir que mantiene “muy buenas relaciones” con todos ellos.

La coalición no fue diseñada para reunir a los países más grandes de la región, sino a los más afines ideológicamente. Entre ellos figuran mandatarios como Javier Milei en Argentina, Nayib Bukele en El Salvador y Daniel Noboa en Ecuador, quienes han respaldado la agenda de Trump, cooperado en deportaciones y tomado distancia de China.

La Casa Blanca fue más directa respecto a la ausencia de Colombia. La portavoz Karoline Leavitt explicó que el presidente Gustavo Petro no fue invitado porque Washington “no ve el nivel de cooperación necesario”.

La relación entre Trump y Petro ha sido marcada por tensiones, con acusaciones de vínculos con el narcotráfico, sanciones y una reunión en febrero que suavizó el tono, aunque no lo suficiente para asegurarle un lugar en la cumbre.

Leavitt anticipó que el Escudo de las Américas podría expandirse en el futuro. “Esperamos invitar a países adicionales”.

México y la soberanía

En el caso de México, Trump aseguró tener buena relación con la presidenta Claudia Sheinbaum, pero reconoció su frustración porque ella se niega a autorizar operaciones del Ejército estadounidense en territorio mexicano contra los cárteles. Para Sheinbaum, se trata de una línea infranqueable en defensa de la soberanía nacional; para Trump, es un límite que no comprende del todo.

Lejos de ponerse a la defensiva, Sheinbaum responsabilizó a Washington por el tráfico de armas y la crisis del fentanilo. Recordó que, según datos del propio Departamento de Justicia de Estados Unidos, al menos el 75% del armamento utilizado por grupos criminales en México proviene de Estados Unidos. También subrayó que el flujo de fentanilo hacia el norte se ha reducido a la mitad, y que la demanda interna estadounidense sigue siendo el factor determinante del problema.

Brasil, el gran ausente

Aunque Trump no dio explicaciones sobre la ausencia de Brasil, analistas señalan que la falta de alineación plena con la agenda estadounidense y las tensiones diplomáticas recientes habrían influido en que el país no formara parte de la cumbre.