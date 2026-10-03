En solo dos meses, administración Trump ha revocado más de 250 mil visas

La administración del presidente Donald Trump ha revocado más de 250 mil visas, informó el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott.

Bajo la dirección del presidente Trump y el secretario Rubio, el Departamento de Estado ahora ha revocado más de 250 mil visas, un hito histórico que refleja nuestro compromiso inquebrantable de proteger al pueblo estadounidense”, dijo Pigott.

“No nos detendremos hasta que todos los extranjeros que amenazan la seguridad de nuestras comunidades rindan cuentas”, agregó.

El Departamento de Estado habría revocado unas 75 mil visas en los últimos dos meses; el 10 de agosto informó que había cancelado 175 mil visados.

Las revocaciones se deben a diversos motivos que las autoridades identifican como violaciones a las condiciones por las que se habían concedido inicialmente.

Por lo menos, dos mil 300 de esas visas fueron revocadas por concepto de “turismo para dar a luz”, madres que cruzaron la frontera o llegaron desde otros países con visados de turismo para dar a luz a bebés con nacionalidad estadunidense.

Esta semana el Departamento de Estado advirtió que también cancelará visados a quienes promuevan el turismo para dar a luz, como el personal médico extranjero que lo recomiende, aún si son profesionales que no crucen la frontera o lleguen al país.

También esta semana fueron canceladas visas a funcionarios de gobiernos latinoamericanos aliados a la administración Trump, entre ellos Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

Toda decisión de visado es una decisión de seguridad nacional. A través de la investigación continúa en una escala nunca antes vista, estamos identificando y eliminando a aquellos que cometen crímenes, apoyan el terrorismo, defraudan a los estadounidenses o abusan de nuestro sistema de inmigración”, dijo el portavoz del Departamento de Estado.

Entre los motivos que un funcionario explicó a un medio, además de dar a luz con visa de turista, se cuentan extranjeros que pidieron algún tipo de violencia contra los Estados Unidos o contra los estadounidenses.

También quienes defraudaron a ciudadanos estadounidenses, quienes abusaron del sistema de inmigración, pusieron en peligro la seguridad nacional, violaron los términos de sus visas y cometieron diversos tipos de delitos.