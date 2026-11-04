Israel ha matado a 351 niños en Gaza desde que empezó la tregua

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) denunció que ocho niños murieron en Gaza por disparos o ataques del ejercito de Israel en solo seis días, lo que elevó a 351 el número de niños palestinos muertos a manos de soldados israelíes desde que se acordó el cese al fuego en el enclave, en octubre de 2025.

Entre las víctimas figura Mohamed, de 14 años, que volvía a casa desde un centro de aprendizaje apoyado por Unicef en Deir al Balah cuando un dron israelí lo alcanzó. Al día siguiente murió Misk, de seis años, alumna de primero de primaria, en Al Maghazi.

Fue alcanzado por un dron israelí el pasado sábado. Al día siguiente, Misk, de seis años, alumna de primero de primaria, estaba en casa cuando, según la información recibida, murió por disparos en Al Maghazi", alertó el organismo en un comunicado.

Niños en la mira durante la tregua

También murieron Tamer, de 12 años, y Baraa, de 14, y una veintena de menores resultaron heridos en menos de una semana. Unicef calificó la situación como un "nivel de violencia contra la infancia inaceptable".

Las autoridades gazatíes cifran en cerca de 74 mil 500 los palestinos asesinados desde el inicio de la ofensiva de Israel, tras los ataques del 7 de octubre de 2023. El balance incluye cerca de mil 540 muertos y alrededor de 5 mil 500 heridos por ataques lanzados pese al alto el fuego.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, señaló en X que Israel ha asesinado a 340 niños palestinos "tras un año de supuesto alto el fuego". Según el funcionario, unos 60 mil niños gazatíes han perdido a uno o ambos padres desde el inicio de la guerra, y cerca de 800 mil permanecen desplazados, la mayoría en tiendas de campaña o en edificios peligrosos.

Estas cifras corresponden a un genocidio que Israel continúa cometiendo con impunidad, sin la debida atención ni acción de la comunidad internacional, poniendo en riesgo la existencia del pueblo palestino", subrayó Rodríguez.

La ONU denuncia el genocidio que Israel comete en Gaza

La acusación de genocidio no proviene solo de gobiernos críticos de Israel. En septiembre de 2025, la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre el Territorio Palestino Ocupado concluyó que Israel cometió genocidio en Gaza.

Según el organismo, las fuerzas israelíes incurrieron en cuatro de los cinco actos que define la Convención para la Prevención del Genocidio de 1948, entre ellos matar a miembros del grupo y causar daños graves a su integridad física o mental.

La presidenta de la comisión, Navi Pillay, afirmó:

Existe la intención de destruir a los palestinos de Gaza."

Israel rechazó el informe y lo calificó de "distorsionado y falso", según su cancillería.

En junio de 2026, la misma comisión publicó el primer informe de un órgano de investigación de la ONU dedicado a los crímenes contra niños palestinos. El documento, de casi 100 páginas, cita más de 20 mil niños muertos y más de 44 mil heridos entre octubre de 2023 y octubre de 2025, alrededor de 30 por ciento de las víctimas.

El comunicado de Unicef no incluye una reacción del gobierno israelí a las nuevas muertes.