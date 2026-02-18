Mujer ebria choca contra entrada de plantel y hiere a dos menores

Lo que debía ser una tarde rutinaria de salida escolar terminó en una escena de terror frente a Bloom Academy, cuando una conductora en estado de ebriedad perdió el control de su vehículo y se estrelló contra la entrada principal del plantel, arrollando a una madre y a sus dos hijos pequeños.

Accidente en plena salida escolar

El incidente ocurrió alrededor de las 3:00 de la tarde en Freehold Township, en pleno horario de salida, cuando decenas de familias transitaban por el pasillo techado del preescolar. De acuerdo con el reporte policial y las imágenes captadas por cámaras de seguridad, una SUV gris se desvió abruptamente, impactó una de las vigas de soporte del corredor y terminó por embestir directamente a la madre, identificada como Patrice Pisani, y a sus dos hijos.

Uno de los menores recibió el golpe más fuerte. Según relató la madre a medios locales, una de las llantas del vehículo quedó sobre la pierna del niño, lo que le provocó lesiones y quemaduras por fricción con la parte inferior del automóvil. Las imágenes muestran la violencia del impacto y la rapidez con la que ocurrió todo, sin que las víctimas tuvieran posibilidad de reaccionar.

Conductora bajo los efectos del alcohol

La conductora fue identificada como Angela Arrigo, de 68 años, residente de Manalapan, Nueva Jersey. Elementos policiales la detuvieron en el lugar y confirmaron que se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento del accidente. En su contra presentaron cargos por conducir bajo la influencia de alcohol, agresión con vehículo y poner en peligro el bienestar de un menor. El caso quedó en manos de la fiscalía correspondiente.

Indignación y alivio tras el impacto

Pese a la gravedad del choque, la madre y sus dos hijos fueron trasladados a un hospital cercano, donde recibieron atención médica y posteriormente los dieron de alta, lo que evitó que el incidente se convirtiera en una tragedia mayor.

El hecho provocó fuerte indignación entre padres de familia y vecinos, no solo por tratarse de una conductora ebria, sino porque ocurrió en una zona escolar considerada de alta seguridad para menores. En cuestión de segundos, una rutina cotidiana pudo haber terminado en una tragedia irreparable.

De acuerdo con la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de Estados Unidos (NHTSA), en 2022 murieron 13,524 personas en accidentes relacionados con el consumo de alcohol en ese país, lo que representó aproximadamente el 31% de todas las muertes viales registradas ese año.

En el estado de Nueva Jersey, conducir bajo los efectos del alcohol (DUI) es considerado una infracción de tránsito de carácter grave y puede implicar multas económicas, instalación obligatoria de un dispositivo de bloqueo de encendido (IID), suspensión o restricción de la licencia y posibles penas de cárcel, dependiendo del nivel de alcohol en sangre y de si existen agravantes, como la presencia de menores.

Freehold Township se localiza en el condado de Monmouth, donde autoridades locales han reforzado en años recientes las campañas de prevención bajo el programa estatal “Drive Sober or Get Pulled Over”, orientado a reducir incidentes relacionados con el alcohol, especialmente en zonas escolares y residenciales.

Según datos federales, en promedio más de 100 personas al año fallecen en accidentes relacionados con el transporte escolar en Estados Unidos, lo que ha llevado a reforzar protocolos de seguridad en horarios de entrada y salida de estudiantes.

