Abuelito se gana la lotería y construye un imperio de la droga en Reino Unido

Un hombre que ganó 2.4 millones de libras en la Lotería Nacional del Reino Unido terminó liderando una operación de drogas a escala industrial valuada en hasta 288 millones de libras, según resolvió un tribunal británico.

De acuerdo con The Guardian, John Eric Spiby, de 80 años, fue identificado como el líder de una red criminal organizada dedicada a la fabricación masiva de pastillas falsificadas, principalmente diazepam (Valium), desde su vivienda ubicada en una zona aparentemente tranquila y rural cerca de Wigan, en el norte de Inglaterra.

Tras un juicio en el Tribunal de la Corona de Bolton, un jurado declaró culpable a Spiby de conspiración para producir drogas de clase C y conspiración para suministrarlas. Además, fue condenado por posesión de armas de fuego, posesión de municiones y perversión del curso de la justicia.

El juez Clarke KC le impuso una sentencia de 16 años y seis meses de prisión, subrayando que el acusado continuó con una vida criminal incluso después de haber ganado la lotería.

A pesar de haber ganado la lotería, usted continuó viviendo una vida delictiva más allá de lo que normalmente habrían sido sus años de jubilación”, señaló el magistrado durante la audiencia de sentencia.

Producción masiva de medicamentos falsificados

El tribunal estableció que Spiby facilitó su propiedad, ayudó a adaptarla y adquirió maquinaria valuada en miles de libras para fabricar millones de pastillas falsificadas que imitaban diazepam, un medicamento utilizado legalmente para tratar ansiedad, convulsiones, espasmos musculares y abstinencia alcohólica.

Las autoridades señalaron que la escala de la producción fue sin precedentes, al grado de que el propio juez afirmó que se trataba de “la mayor producción de drogas de esta naturaleza jamás descubierta por la policía” en el país.

Spiby no actuaba solo. La fiscalía indicó que formaba parte de una banda del crimen organizado junto con su hijo John Colin Spiby, así como Lee Drury, de 45 años, y Callum Dorian, de 35.

Drury fue condenado a nueve años y nueve meses de prisión .

fue condenado a . Spiby Jr. recibió una sentencia de nueve años .

Dorian, señalado como el principal organizador operativo, fue condenado a 12 años de cárcel en 2024.

Durante el juicio se revelaron mensajes en los que Spiby padre presumía su riqueza, llegando a afirmar en un chat grupal que “Elon [Musk] y Jeff [Bezos] deberían cuidarse las espaldas”.

Debate sobre el liderazgo real de la operación

La defensa de Spiby sostuvo que Callum Dorian era el verdadero cerebro de la red criminal. Su abogado, Adam Kent KC, lo describió como “el organizador, el director y el orquestador” de la operación, aunque reconoció que el capital y la infraestructura provenían del exganador de la lotería.

El juez, sin embargo, concluyó que gran parte de la producción se concentró en la casa de Spiby, calificándolo como una figura central tanto en nombre como en función dentro del esquema criminal.

El caso ha generado atención nacional por la contradicción entre la imagen pública de un jubilado millonario y la realidad de una de las mayores operaciones de drogas falsificadas del Reino Unido, reforzando las alertas sobre el uso de propiedades residenciales para el crimen organizado y la falsificación de medicamentos como amenaza de salud pública.

