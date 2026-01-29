Irán, bajo acecho militar “al igual que en Caracas”; Teherán está listo para responder

WASHINGTON.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejó entrever la posibilidad de un nuevo ataque si Irán no llega a un acuerdo sobre armas nucleares, luego de que Teherán descartara negociaciones.

“Esperamos que Irán se siente pronto en la mesa para negociar un acuerdo justo y equitativo para todas las partes. No armas nucleares”, escribió el mandatario en su plataforma Truth Social.

Trump destacó que una importante flota de la Marina estadunidense, “al igual que en Venezuela, está lista, dispuesta y capacitada para cumplir su misión con rapidez” y “violencia si es necesario”.

“El tiempo se acaba”, agregó Trump, que evocó el bombardeo de Estados Unidos contra instalaciones nucleares en Irán el año pasado en la denominada operación Martillo de medianoche, y aseguró que “el próximo será mucho peor”.

Un funcionario estadunidense cifró ayer en 10 los buques norteamericanos en Oriente Medio.

La flota incluye el portaviones USS Abraham Lincoln, que cuenta con tres destructores y aviones de combate F-35C.

También hay otros seis buques de guerra operando en la región: tres destructores y tres buques de combate litorales.

El tamaño de la flota en Oriente Medio es similar a la desplegada en el Caribe antes del ataque militar en Caracas que culminó el 3 de enero con el derrocamiento y captura del presidente venezolano Nicolás Maduro.

DEDO EN EL GATILLO

Esta nueva serie de amenazas de Donald Trump ocurre después de que el ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abás

Araqchi, expresara que “no se puede hablar de conversaciones en un ambiente de amenazas”.

El diplomático no ha tenido contacto reciente con el enviado estadunidense para Oriente Medio, Steve Witkoff.

Araqchi reaccionó después del mensaje de Trump que las fuerzas iraníes responderán a cualquier operación militar de Estados Unidos.

“Nuestras valientes Fuerzas Armadas están preparadas, con el dedo en el gatillo, para responder de manera inmediata y contundente a cualquier agresión” por “tierra, aire y mar”, publicó en X.

Sin embargo, el canciller no descartó un nuevo acuerdo sobre el programa nuclear de Irán y reiteró que éste tiene fines civiles, desestimando las acusaciones de países occidentales de que Teherán busca fabricar una bomba atómica.

Por otro lado, Ali

Shamkhani, asesor del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, expresó que “cualquier acción militar, procedente de Estados Unidos, de cualquier origen y a cualquier nivel, se considerará el inicio de una guerra”.

La Fuerza Aérea del Comando Central de EU anunció el martes “un ejercicio” militar durante varios días en la región.

Un oficial de las fuerzas navales de los Guardianes de la Revolución, amenazó con un bloqueo del estrecho de Ormuz, un paso clave para el transporte mundial de petróleo y gas natural.

La misión iraní ante Naciones Unidas también manifestó en un mensaje en X que el “país está listo para un diálogo basado en el respeto y los intereses comunes, pero si se le presiona, se defenderá como nunca antes”.

Trump no ha descartado una acción militar contra Irán desde que Estados Unidos apoyó la guerra de 12 días de Israel contra la República Islámica en junio destinada a degradar los programas nucleares y de misiles balísticos de Irán.

A inicios de este mes, el republicano amenazó con atacar a Irán en respuesta a la represión contra protestas antigubernamentales.