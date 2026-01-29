Transición venezolana, “mejor de lo esperado”; destaca desbloqueo chavista

WASHINGTON.— El secretario de Estado, Marco Rubio, reconoció ante el Senado estadunidense que la estabilización y transición en Venezuela no será fácil, pero las nuevas autoridades del país caribeño están colaborando con la Casa Blanca.

Rubio aventuró un plazo de entre seis y nueve meses para que se observe claramente la estabilización venezolana rumbo a la transición política.

“No estoy aquí para decirles que esto vaya a ser fácil o sencillo. Lo que digo es que, en tres semanas y media, casi cuatro, estamos mucho más avanzados en este proyecto de lo que pensábamos que estaríamos”, aseguró el exsenador republicano.

“Reconozco que no será fácil. Estamos tratando con gente que ha pasado la mayor parte de su vida viviendo en un paraíso de gánsteres”, agregó.

Al ser preguntado por senadores demócratas sobre cuáles son los siguientes pasos, y sobre si se puede confiar en el gobierno de herencia chavista, Rubio manifestó: “Antes, todo esto (Venezuela) estaba bloqueado”.

“Puedo señalar varios lugares: España, Paraguay, dos ejemplos de sitios en los que hubo una transición, de un régimen autocrático a uno democrático. Y llevó tiempo”, argumentó.

Estados Unidos espera contar “pronto” con presencia diplomática estadunidense en Venezuela, dijo el secretario durante su primera audiencia tras el derrocamiento del líder venezolano Nicolás Maduro el 3 de enero.

La embajada estadunidense en Caracas lleva cerrada desde el 2019, pero el Departamento de Estado ha enviado en las últimas semanas a funcionarios para iniciar los preparativos de su reapertura.

La diplomática Laura Dogu será la responsable de esa misión diplomática, confirmó el secretario.

Rubio recibió luego a puerta cerrada en el Departamento de Estado a la líder opositora María Corina Machado, para avanzar en una transición en Venezuela.