Woodside Energy arranca desarrollo de campo Trion en aguas profundas

La empresa de origen australiano Woodside Energy arrancó de manera formal los trabajos de desarrollo del campo Trion en aguas profundas del Golfo de México, el cual se espera comience su producción comercial en 2028.

De acuerdo con información de la empresa, en el acumulado de 2024 y 2025 se han ejercido inversiones de capital por un total de mil 642 millones de dólares.

Esto le ha permitido a la empresa, socia de Petróleos Mexicanos (Pemex), alcanzar un avance del 50% del proyecto con la instalación de equipos críticos.

Durante la ceremonia de arranque, Stephan Drouaud, vicepresidente de Trion de Woodside Energy, aseguró que el inicio de actividades en el campo refleja años de trabajo conjunto y la confianza que tiene la empresa por el potencial petrolero de México.

Como parte de estas actividades mencionó que ya se está llevando a cabo la primera instalación de equipos a 2.5 kilómetros de profundidad, lo que va a representar el primer paso para los trabajos de ingeniería y desarrollo del proyecto en aguas ultraprofundas.

Trion está progresando de acuerdo con el plan de desarrollo, hemos logrado 50% de progreso en 2025, pero 2026 es un año crítico para el proyecto porque inician las actividades de perforación de pozos y la instalación de los equipos marinos, la construcción de la plataforma flotante Tlaloc que será primordial para producir en 2028”.

Proyecto de alta complejidad

De acuerdo con la Estrategia de Petróleos Mexicanos (Pemex), el proyecto es considerado como de alta complejidad técnica, pues es necesaria la perforación a dos mil 500 metros de profundidad para llegar a las reservas petroleras, toda vez que se trata de un campo en aguas profundas del Golfo de México, a 180 kilómetros de las costas de Tamaulipas y a 90 kilómetros al sur de la frontera marítima entre México y Estados Unidos.

Es importante mencionar que el desarrollo del yacimiento Trion contempla la perforación de 24 pozos, distribuidos en 12 pozos productores, diez pozos inyectores de agua y dos pozos inyectores de gas.

Tan solo a enero de 2025, la reserva petrolera 3P (probadas, probables y posibles) del campo asciende a 710 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, de los cuales 675 millones de barriles son de crudo y 262 mil millones de pies cúbicos de gas.

En su intervención, el director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, dijo que Trion representa uno de los proyectos con los mayores desafíos tecnológicos, operativos y de inversión, por tratarse de un campo en aguas ultraprofundas del Golfo de México.

El yacimiento, los derechos, las reservas y el subsuelo son de la nación, el petróleo es de los mexicanos, pero si no lo desarrollamos de manera conjunta con la tecnología y el capital, pues no genera riqueza para todos los mexicanos”, dijo.

La titular de la Secretaría de Energía (Sener), Luz Elena González, dijo que estos trabajos entre Pemex y Woodside son posibles gracias a la nueva regulación y la planeación estratégica implementadas, pues se están dando “las condiciones propicias para que la soberanía y la confiabilidad puedan reflejarse también en inversiones y en certidumbre para el país y para los inversionistas”.

RLO