Latam Mobility North America 2026: innovación, sostenibilidad y visión social

Latam Mobility nació en México con un objetivo claro: conectar a líderes, organizaciones y gobiernos comprometidos con transformar el transporte hacia un modelo bajo en emisiones. Con más de 50 encuentros realizados en América Latina —incluidos más de 20 summits de alto nivel en países como Colombia, Chile, Brasil y México— la plataforma se ha consolidado como un referente regional en movilidad sostenible, electromovilidad y ciudades inteligentes.

El Latam Mobility North America 2026 se proyecta como un espacio estratégico de análisis y generación de alianzas en un contexto donde México y la región enfrentan desafíos estructurales en electrificación vehicular, infraestructura urbana, digitalización del tránsito y descarbonización del transporte. De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía (IEA), el sector transporte representa cerca de una cuarta parte de las emisiones energéticas globales de CO₂, lo que ha acelerado la necesidad de implementar soluciones como logística inteligente, optimización del tránsito y tecnologías limpias.

La misión del encuentro es clara: conectar a gobiernos, empresas, startups, academia y organizaciones civiles para impulsar innovación, cooperación público-privada y oportunidades tangibles de inversión que fortalezcan el ecosistema de movilidad sostenible en América Latina.

Un diálogo regional con visión estratégica

Entre los ponentes destacan perfiles como Andrei López, cofundador de Ceneutral; Ninfa Cantú, secretaria de Economía de Tamaulipas; Anel Hernández Serrano, directora de Marca de BYD Trucks; Geovanny Hernández, de Tres Guerras; y Ana Karen Acedo Tamayo, directora general de VoltDeo. A este grupo se sumó la participación de Luis Susarrey, quien aportó una perspectiva centrada en el impacto social de la movilidad.

El summit abordó el transporte no solo como un desafío técnico, sino como un componente central de la planificación urbana contemporánea. La integración de sistemas eficientes, soluciones tecnológicas y políticas públicas alineadas con la sostenibilidad se posiciona hoy como una prioridad en las principales ciudades latinoamericanas.

Movilidad: tiempo, dignidad y calidad de vida

Durante su intervención, Luis Susarrey subrayó que el verdadero propósito de un sistema de transporte no es mover camiones, sino devolver tiempo y dignidad a la gente. Señaló que el derecho a trasladarse de forma segura y eficiente está vinculado con derechos básicos como descansar lo suficiente, convivir con la familia y acceder a oportunidades educativas y laborales.

Al describir escenas cotidianas de estaciones saturadas y trayectos que consumen varias horas al día, explicó que la movilidad deficiente limita libertades y profundiza desigualdades. Desde su perspectiva, el transporte público debe dejar de verse como un asunto meramente operativo para entenderse como un pilar del bienestar social.

En un foro enfocado en innovación tecnológica y descarbonización, la postura de Susarrey aportó una dimensión humana al debate: la sostenibilidad no solo se mide en reducción de emisiones, sino en calidad de vida. Así, Latam Mobility North America 2026 no solo se consolida como un espacio para impulsar soluciones limpias, sino como una plataforma para repensar la movilidad como un derecho y una herramienta de transformación urbana en México y América Latina.

