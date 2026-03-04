Totalplay reafirma su liderazgo como la red fija más rápida de México en el MWC 2026

Totalplay fue reconocida en el Mobile World Congress 2026 como la Red Fija Más Rápida de México, tras recibir el Speedtest Award otorgado por Ookla en Barcelona.

El reconocimiento corresponde a las mediciones del tercer y cuarto trimestre de 2025 y marca el quinto año consecutivo en que la compañía obtiene esta distinción internacional.

El logro de Totalplay al ganar el Speedtest Award como la Red Fija más Rápida por quinto año consecutivo demuestra su compromiso con la excelencia”, afirmó Stephen Bye, Presidente y CEO de Ookla, una división de Ziff Davis.

Además, la empresa obtuvo el primer lugar general en el Barómetro 2025 de nPerf, que evaluó indicadores como velocidad de descarga y subida, latencia y desempeño en Wi-Fi.

Mantenemos el compromiso de seguir invirtiendo en infraestructura estratégica y fortaleciendo nuestras capacidades tecnológicas para impulsar empresas más ágiles, eficientes y con mayor impacto en el desarrollo del país”, declaró Eduardo Kuri Romo, CEO de Totalplay.

Totalplay cuenta con 5.5 millones de usuarios, cobertura en 87 ciudades y más de 164 mil kilómetros de fibra óptica. Ofrece velocidades de hasta 10,000 megas y mantiene productos como Totalplay TV y Totalplay Surround 2026.