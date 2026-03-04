¡Peso se recupera y repunta! Precio del dólar hoy 4 de marzo de 2026

El peso mexicano se recupera luego de haber registrado su mayor caída diaria en cerca de un año, con lo que el precio del dólar hoy 4 de marzo de 2026 cotiza en $17.55 unidades; conoce aquí el tipo de cambio en bancos de México.

La divisa mexicana registra una ganancia del 0.82% frente al precio de referencia del martes, cuando se hundió un 2.3% debido a preocupaciones globales sobre el impacto en la economía y la inflación del conflicto bélico en Medio Oriente.

El avance de la moneda mexicana se da tras datos del empleo privado de Estados Unidos que mostraban que creció en febrero más de lo esperado, al alcanzar 63 mil puestos de trabajo el mes pasado luego de una cifra de 22 mil en enero, según el Informe Nacional de Empleo ADP. Los economistas habían pronosticado un incremento de 50 mil puestos laborales.

Las cifras anteceden a un esperado informe de la tasa de desempleo y la nómina no agrícola estadunidense que será divulgada el viernes.

Dólar hoy a peso mexicano del 4 de marzo de 2026

El precio del dólar hoy 4 de marzo de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 16.70 pesos a la compra y 17.84 pesos a la venta.

- 16.70 pesos a la compra y 17.84 pesos a la venta. Banamex - 17.00 pesos a la compra y 18.02 pesos a la venta.

- 17.00 pesos a la compra y 18.02 pesos a la venta. Banorte - 16.40 pesos a la compra y 17.90 pesos a la venta.

- 16.40 pesos a la compra y 17.90 pesos a la venta. Banco Afirme - 16.70 pesos a la compra y 18.20 pesos a la venta.

- 16.70 pesos a la compra y 18.20 pesos a la venta. Scotiabank - 16.60 pesos a la compra y 18.50 pesos a la venta.

*Tipo de cambio a las 09:50 horas

Con información de Reuters

