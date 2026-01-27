El transporte de pasajeros en autobús pondrá a prueba a la Comisión Antimonopolio

La regulación del mercado de autotransporte de pasajeros en autobús, que está altamente concentrado, pondrá a prueba a la nueva Comisión Nacional Antimonopolio (CNA), dijo Rodrigo Morales Elcoro, consultor en Política y Derecho de la Competencia.

Este tema será la prueba de fuego de la nueva autoridad”, subrayó.

Con un tema como el de autotransporte de pasajeros en autobús, la autoridad de competencia debe demostrar independencia respecto de los actores políticos e independencia respecto de los agentes económicos, señaló el también excomisionado de la extinta Comisión Federal de Competencia (CFC).

El especialista comentó que el mercado de autotransporte de pasajeros en autobús está altamente concentrado y la nueva comisión podría mejorar sus condiciones de operación.

Esperemos que así sea, que la nueva autoridad de competencia actúe con criterios puramente técnicos y gire recomendaciones que necesariamente no son vinculatorios, pero de todos modos acarrea un peso a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para aprovechar las posibilidades de incrementar la competencia en los mercados”, destacó Morales Elcoro.

EL MUNDIAL, RETO INMEDIATO

Este año será atípico en materia de movilidad en el país, principalmente en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, que serán las sedes del Mundial de Futbol 2026.

La Secretaría de Turismo (Sectur) estima que este evento representa la llegada de 5.5 millones de visitantes adicionales a los que recibe el país como atractivo turístico.

Estos viajeros requieren alternativas de transporte entre las sedes mundialistas y para conocer otras entidades y atractivos como parte de su visita a México.

Para ello, son urgentes nuevas opciones de movilidad para los aficionados, que implican una coordinación estrecha entre empresas y autoridades.

MERCADO CONCENTRADO

El mercado del autotransporte de pasajeros, que los mexicanos utilizan para vacacionar, visitar familiares o por trabajo, se concentra en grandes empresas que acaparan el 57.9% de este negocio, de acuerdo con datos de la Dirección de Autotransporte Federal de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Actualmente, de acuerdo con especialisas en el sector, los pasajeros que utilizan el servicio de autotransporte pagan un sobreprecio y enfrentan falta de opciones en rutas y terminales, innovación limitada y deficiente calidad en el servicio.

Un estudio de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) demostró la existencia de seis agentes económicos que manipulan precios y segmentan rutas: ADO, Estrella Blanca, Estrella Roja, IAMSA, Senda y Pullman.

Y la presencia de cuatro grupos económicos de interés económico que controlan las centrales de autobuses.

Estas empresas formaron parte de las 18 compañías y 31 personas físicas multadas por la Comisión en octubre de 2022 por poco más de 1,218 millones de pesos, sin que esto desalentara las malas prácticas.

En los últimos casi 30 años, más de 93% de las personas utilizó el transporte terrestre como principal medio para viajar, muy por encima de otros medios como el ferrocarril, por agua y aéreo, según datos de la SICT.

Cabe destacar que la presidenta Claudia Sheinbaum decidió crear la CNA al considerar que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) no hizo lo suficiente para disminuir los monopolios en el país.

Con la extinción de la Cofece, la mandataria destacó en su momento que “se queda una institución, un organismo descentralizado que va a tener sus funciones en la ley secundaria”.

¿POR QUÉ IMPORTA ESTE TEMA?

La alta concentración en el sector del autotransporte federal de pasajeros en autobús repercute en que el precio promedio del boleto sea más elevado que el promedio internacional, pese a que es el medio de transporte más utilizado por los mexicanos de menores ingresos. Según el Inegi, las familias mexicanas destinan casi 20% de su gasto a transporte. Al contrastar el mercado mexicano con otros países, se observa que los usuarios locales enfrentan tarifas considerablemente más elevadas por servicios equivalentes.

REGULACIÓN REBASADA

Desde hace siete años, la autoridad antimonopolios ha intentado regular la competencia en el mercado de transporte de pasajeros por autobús.

En 2019, la Cofece dio a conocer el Estudio de Competencia en el Autotransporte Federal de Pasajeros, donde se alerta sobre la falta de competencia en la mayoría de las rutas que se ofrecen en el país.

Ello debido, en parte, a que la regulación inhibe la participación de más agentes económicos en las distintas rutas, lo que impide la oferta de más opciones de servicios a mejores precios, en detrimento del bienestar de los usuarios”, reveló la investigación.

Como resultado, la Comisión hizo un llamado a la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para que actualizara la regulación.

Posteriormente, en 2022, la Autoridad Investigadora (AI) de la Cofece inició una investigación para determinar la probable existencia de barreras a la competencia y libre concurrencia, así como de posibles insumos esenciales en el mercado de autotransporte federal de pasajeros en autobús que utiliza terminales para el ascenso y descenso de pasajeros.

Como resultado se impuso la multa de 1,218 millones de pesos a 18 empresas y a 31 personas físicas, “por participar en diversas prácticas monopólicas absolutas, las cuales manipularon los precios y segmentaron rutas en el mercado del servicio de autotransporte terrestre de pasajeros”.

En 2024, la Autoridad Investigadora de la Comisión emitió un dictamen preliminar donde advierte vínculos entre competidores y algunos aspectos del marco regulatorio, que podrían estar generando falta de competencia en algunas modalidades de autotransporte federal de pasajeros en varias regiones.

Si estas condiciones se confirman, el Pleno puede recomendar modificaciones en la regulación a las autoridades e imponer reglas a los agentes económicos para eliminar las barreras identificadas.

Al respecto, la recién extinta Cofece dijo a Excélsior que este proceso “está en la etapa de instrucción, es decir, la segunda fase del procedimiento.

Ahora el Pleno del nuevo regulador analizará toda la información, incluidas las pruebas y argumentos que presenten las personas con interés jurídico, y decidirá si confirma, modifica o rechaza lo que determinó la Autoridad Investigadora”.

Sobre las razones por las que este tema ha tardado en ser investigado y regulado, la extinta Comisión explicó que las investigaciones para determinar barreras a la competencia e insumos esenciales son procedimientos muy delicados pues, aunque no derivan en sanciones, permiten a la autoridad de competencia implementar una serie de medidas conductuales y estructurales que pueden cambiar por completo las dinámicas de los mercados.

Estas facultades tienen que ser ejercidas con mucha responsabilidad y cuidado”, aseguró.

Además, el entonces regulador subrayó que “se trata de un mercado complejo, de gran relevancia para la economía nacional y muchos participantes”.

Por ello, a pesar de que se contó con la opinión y colaboración de la autoridad reguladora del sector, por conducto de la Dirección General de Autotransporte Federal, fue necesario emplear los tres periodos de investigación de 120 días hábiles cada uno.

La investigación finalizó en mayo de 2024, pero por las mismas razones señaladas, la etapa de instrucción también ha requerido tiempo”, dijo la extinta Cofece.

Eduardo Pérez Motta, expresidente de la extinta Comisión Federal de Competencia (CFC), reconoció que, desde hace mucho tiempo, los mercados de redes como el autotransporte de pasajeros, son mercados importantes a los que se les ha puesto atención en el pasado y es necesario mantener una verificación constante.

Los mercados de redes son importantes y ahí ya se han tomado decisiones relevantes y el de autotransporte, no es una excepción”.

La SICT y la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat) fueron contactadas, pero al cierre de esta publicación no emitieron comentarios.

La situación del autotransporte de pasajeros es una oportunidad para la recién creada CNA y requerirá un diálogo entre autoridades, transportistas y sociedad civil con el objetivo de que se tomen técnicas que se traduzcan en beneficios tangibles para los usuarios.

Una adecuada articulación de estos elementos iniciaría una transición hacia mayor competencia, mejores precios y mejor servicio.

cva