Temporada de Vendimias en Querétaro deja derrama de hasta 550 millones de pesos.

La Temporada de Vendimias en Querétaro, efectuada de junio a mediados de septiembre, dejó una derrama estimada entre 500 y 550 millones de pesos, informó Rodrigo Ibarra Lozano, director de Promoción Turística de la Secretaría de Turismo del estado.

En entrevista con Excélsior, señaló que este evento, que se realiza de forma anual, captó un aproximado de 400 mil visitantes. Indicó que los resultados definitivos del periodo vitivinícola aún están en proceso de consolidación, y mencionó que como parte del calendario del sector, el próximo 17 de octubre se llevará a cabo el Festival del Vino Queretano, encuentro que reunirá a las empresas integrantes del clúster vitivinícola local para la exhibición comercial y capacitación académica de la industria.

Este festival se hace a mediados de octubre, y digamos que marca el final de la Temporada de Vendimias, aunque ya no hay una vendimia como tal”.

El funcionario destacó que a pesar de las desaceleraciones registradas en diversos destinos turísticos del país, la actividad en la entidad mantiene una trayectoria ascendente. La proyección para el cierre del año contempla una ocupación hotelera promedio del 63%, lo que representa un incremento de entre tres y cuatro puntos porcentuales en comparación con el ejercicio anterior. Dijo que la industria turística representa actualmente cerca del 20% del PIB estatal.

Especial

Conectividad

Ibarra mencionó que el comportamiento de los indicadores turísticos se encuentra vinculado al incremento en la conectividad aérea. Por ejemplo, en el ámbito internacional, la ruta directa hacia Madrid, España, registró un incremento en su oferta al pasar de una a dos frecuencias semanales en menos de un año de operaciones, manteniendo factores de ocupación entre 85 y 90 por ciento.

Agregó que a la oferta internacional se sumará la apertura de la ruta Querétaro-Las Vegas, operada por la aerolínea Volaris, cuya entrada en operación está programada para el próximo 2 de octubre.

El calendario turístico del último trimestre del año contempla incrementos en los flujos de visitantes derivados de las festividades de Día de Muertos y la temporada vacacional de fin de año, factores con los que el estado prevé sostener los niveles de crecimiento proyectados.

El director de Promoción Turística precisó que en el pasado periodo de Fiestas Patrias, del 12 al 16 de septiembre, se proyectó una afluencia de entre 60 mil a 70 mil turistas, con un impacto económico estimado en 180 millones de pesos. La ocupación hotelera promedio se situó entre 55% y 60%, con picos de 70% en las noches del 15 y 16 de septiembre, concentrándose la mayor actividad en la capital y la zona conurbada.