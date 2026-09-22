Pueblos Mágicos dejará atrás las ferias: Sectur anuncia nuevo modelo.

La Secretaría de Turismo (Sectur) transformará el tradicional Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos en el Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos, con un nuevo modelo que busca pasar de la exhibición y venta de artesanías a la profesionalización y comercialización. Además, incluirá al turismo comunitario.

En conferencia de prensa, Josefina Rodríguez, secretaria de Turismo de México, anunció que el evento se realizará del 26 al 29 de noviembre en Tampico, Tamaulipas, en el marco del 25 aniversario del programa Pueblos Mágicos y adelantó que este nuevo formato se mantendrá para las siguientes ediciones.

Este encuentro será importante porque daremos a conocer la nueva estrategia de Pueblos Mágicos, qué viene para este programa y si habrá o no nuevos nombramientos, cómo se van a evaluar y fortalecer. Desde 2001 este gran proyecto ha diversificado el producto que México ofrece, hoy no somos sólo sol y playa”.

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De acuerdo con la funcionaria, uno de los principales cambios del evento será la incorporación de una plataforma de negocios, en la que participarán 200 compradores nacionales e internacionales seleccionados, quienes sostendrán reuniones con representantes de los 177 Pueblos Mágicos para incorporar sus experiencias y productos a paquetes turísticos. Los compradores internacionales vendrán de España, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Colombia y Reino Unido.

La titular de Turismo agregó que la plataforma comenzará a habilitarse el 26 de octubre, previo al encuentro, y permitirá establecer citas comerciales entre los operadores y los destinos.“No vienen a pasear, ni a tomarse la foto”, señaló Rodríguez al explicar el nuevo enfoque del encuentro, que busca que presidentes municipales, operadores turísticos, artesanos y representantes de los Pueblos Mágicos lleguen con objetivos concretos de comercialización.

Durante el evento se espera la presencia de 15 mil visitantes por día, un total de 10 mil citas de negocio y networking y una derrama económica de entre 60 y 70 millones de pesos.

Especial

El encuentro no será sólo para el sector, ellos tendrán su plataforma de citas, sino que dará acceso a los ciudadanos del 27 al 29 de noviembre y será gratuito, para que conozcan México y turisteen por el país”, puntualizó Rodríguez.

Proyección

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villareal, destacó que el Encuentro representa una oportunidad para proyectar la oferta turística del estado y mostrar las condiciones que ha construido la entidad para recibir visitantes y eventos de gran formato.

Mientras que el secretario de Turismo de Tamaulipas, Benjamín Hernández, detalló que como parte del evento se buscará establecer un Récord Guinness por la mayor concentración de personas portando simultáneamente la tradicional cuera tamaulipeca.

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