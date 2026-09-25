¡Peso perfila su peor semana desde marzo! Precio del dólar hoy 25 de septiembre de 2026

El peso mexicano registra un ligero respiro frente al dólar estadounidense, apoyado por un reajuste técnico de posiciones, un debilitamiento global del billete verde y la caída en los precios del petróleo. Sin embargo, el mercado asimila con cautela el último anuncio de política monetaria del Banco de México (Banxico), que decidió mantener su tasa de interés sin cambios y desligarse explícitamente de los movimientos de la Reserva Federal.

La divisa mexicana registra una apreciación de 0.10%, negociándose en torno a las 17.7010 unidades por dólar. Este avance interrumpe una racha negativa de tres jornadas consecutivas con caídas.

A pesar del rebote intradía, el balance semanal continúa en terreno marcadamente negativo:

Variación diaria: +0.10% (apoyado por reajuste de posiciones).

Rendimiento semanal: Caída acumulada cercana al 2.8%, perfilando su desempeño semanal más débil desde el pasado mes de marzo.

Factores globales de apoyo: Retroceso generalizado del dólar a nivel internacional y moderación en los precios del petróleo, mientras los mercados financieros evalúan la posibilidad de una tregua entre Estados Unidos e Irán.

La decisión de Banxico y la divergencia con la Reserva Federal

El elemento central en el comportamiento del mercado cambiario es el reciente comunicado de política monetaria de Banxico. La autoridad monetaria mexicana optó por mantener intacta la tasa de interés clave, lanzando un mensaje claro al mercado: México no seguirá de forma mecánica las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed).

Esta postura marca un punto de inflexión frente al accionar de la Fed, entidad que en su encuentro más reciente elevó el costo del crédito y anticipó nuevos incrementos para contener la inflación.¿Por qué la postura de Banxico afecta al 'carry trade' y al atractivo del peso?

El rendimiento del peso mexicano durante los últimos meses ha estado estrechamente ligado a la estrategia de carry trade —un mecanismo en el que los inversionistas aprovechan las tasas de interés más altas en México frente a las de Estados Unidos para obtener rendimientos en moneda local—.Principales riesgos señalados por los analistas:

Estrechamiento del diferencial de tasas: Al no acompañar los incrementos de la Fed, la brecha entre los rendimientos de México y Estados Unidos se ubica en mínimos históricos.

Menos incentivos para capitales extranjeros: Monex Grupo Financiero advirtió que la postura de Banxico frente a la Fed podría reducir los incentivos para canalizar recursos hacia activos locales.

Mayor sensibilidad a choques externos: Un diferencial de tasas más reducido disminuye el margen de protección de la divisa ante episodios de volatilidad internacional.

En el corto plazo, los operadores del mercado cambiario mantendrán la atención en los siguientes catalizadores:

Evolución de la política monetaria en EU.: Datos económicos que confirmen el ritmo de alzas o pausa por parte de la Fed.

Flujos de capital hacia mercados emergentes: Reacción de los fondos internacionales ante la nueva estructura de tasas de interés.

Contexto geopolítico: El desarrollo de las negociaciones de paz en Medio Oriente y su impacto directo en las materias primas.

Dólar hoy a peso mexicano del 25 de septiembre de 2026

El precio del dólar hoy 25 de septiembre de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 16.85 pesos a la compra y 17.99 pesos a la venta.

- 16.85 pesos a la compra y 17.99 pesos a la venta. Banamex - 17.14 pesos a la compra y 18.12 pesos a la venta.

- 17.14 pesos a la compra y 18.12 pesos a la venta. Banorte - 16.55 pesos a la compra y 18.05 pesos a la venta.

- 16.55 pesos a la compra y 18.05 pesos a la venta. Banco Afirme - 16.50 pesos a la compra y 18.10 pesos a la venta.

- 16.50 pesos a la compra y 18.10 pesos a la venta. Scotiabank - 17.00 pesos a la compra y 18.10 pesos a la venta.

Al momento Dólar en México Actualizado: 25 de septiembre de 2026 • 11:38 hrs BBVA México Compra $16.85 Venta $17.99 Banamex Compra $17.14 Venta $18.12 Banorte Compra $16.55 Venta $18.05 Banco Afirme Compra $16.50 Venta $18.10 Scotiabank Compra $17.00 Venta $18.10

*Tipo de cambio a las 11:38 horas

Con información de Reuters