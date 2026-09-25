Cifras semestrales 2026: Bosch reafirma su perspectiva

El Grupo Bosch registró resultados sólidos en la primera mitad de 2026 en un entorno empresarial que sigue siendo desafiante. El proveedor de tecnología y servicios aumentó sus ingresos por ventas en un 3.6 por ciento hasta 46.4 mil millones de euros (H1 2025: 44.8 mil millones de euros). El negocio HVAC adquirido recientemente de Johnson Controls y Hitachi contribuyó con un crecimiento de ventas de alrededor de 2 mil millones de euros. El EBIT (ganancias antes de intereses e impuestos) de operaciones, se situó en 2.2 mil millones de euros (I1 2025: 2.3 mil millones de euros). El margen EBIT por operaciones fue del 4.6 por ciento de los ingresos por ventas, en comparación con el 5.1 por ciento del año anterior. El resultado se vio principalmente afectado por efectos especiales en el negocio de Movilidad. "Con un sólido crecimiento en ventas en la primera mitad del año, nos vemos en la recta final para 2026, pero aún necesitamos un cierre fuerte", dijo Markus Forschner, director financiero y vicepresidente del consejo de administración de Robert Bosch GmbH, presentando por primera vez las cifras semestrales.

Perspectivas para el segundo semestre 2026: competitividad y una presencia sólida

Al mismo tiempo, Bosch espera que las perspectivas económicas sigan marcadas por incertidumbres que seguirán retrasando las decisiones de inversión en muchos mercados y generarán una intensa presión competitiva. "Por eso, nuestro enfoque para la segunda mitad del año seguirá siendo aumentar la competitividad y asegurar que la empresa mantenga su presencia sólida."

Reseña del primer semestre 2026: desarrollo por sector empresarial

El sector de Movilidad generó ingresos por ventas de 27.8 mil millones de euros, lo que representó un 0.5 por ciento menos en comparación con el año anterior. Los ingresos por ventas en el sector de Tecnología Industrial crecieron un 6.8 por ciento (9.2 por ciento después de ajustar por efectos de tipo de cambio) a 3.4 mil millones de euros, reflejando la mejora en la situación de pedidos. La creciente intensidad de la competencia de proveedores chinos se hizo sentir en el sector de Bienes de Consumo, con una caída de ingresos por ventas un 2.9 por ciento interanual hasta 9.6 mil millones de euros. El sector de Energía y Tecnología para la Construcción registró un aumento del 45.9 por ciento en los ingresos por ventas a 5.4 mil millones de euros como resultado de la adquisición en la división Home Comfort. De esa cantidad, aproximadamente 2 mil millones de euros son atribuibles a la adquisición.

Revisión del primer semestre de 2026: alta fortaleza financiera, liquidez e índice de investigación y desarrollo

Al 30 de junio de 2026, el flujo de efectivo libre (FCF) se situaba en -969 millones de euros, una mejora respecto al mismo periodo del año pasado (-2.7 mil millones de euros); este patrón de desarrollo interino de FCF es típico de muchas empresas. Para finales de año, Bosch espera un FCF positivo de al menos el 1 por ciento de los ingresos por ventas.