México y Corea del Sur modernizan acuerdo de inversión; vienen recursos para IA y autos.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de Corea y la Secretaría de Economía anunciaron la conclusión de las negociaciones para modernizar el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRI) entre ambas naciones.

En el marco del Foro Empresarial México-Corea, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, destacó el impacto de este instrumento para la atracción de capitales en sectores estratégicos de alto valor agregado, entre los que destacan la industria aeroespacial, la inteligencia artificial y el sector automotriz.

El proceso de negociación se extendió durante siete años, tras haber iniciado en 2019. De acuerdo con la declaración conjunta de ambas instituciones, esta actualización sustituye al instrumento vigente firmado en 2000 y en vigor desde 2002, con el objetivo de adaptarlo a las condiciones actuales del comercio e inversión internacional.

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Las dependencias gubernamentales señalaron que el texto modernizado busca establecer un marco de certidumbre jurídica, transparencia y estabilidad para los flujos de capital. Asimismo, se precisó que la modificación balancea la protección efectiva a los inversionistas con la facultad del Estado para implementar políticas públicas.

Ambas partes acordaron agilizar la revisión jurídica correspondiente para proceder con la firma formal y los procesos legislativos internos que permitan la entrada en vigor del acuerdo.

Impulso

El titular de Economía refirió el avance en proyectos conjuntos de manufactura e innovación tecnológica. Como ejemplo del posicionamiento de las empresas coreanas en el mercado nacional, mencionó la integración de nuevas líneas de producción automotriz de la firma Kia para la fabricación local de modelos que previamente se importaban desde el país asiático.

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En materia de cooperación tecnológica, Ebrard indicó que se desarrollan iniciativas vinculadas a la protección de datos, desarrollo de inteligencia artificial y proyectos de infraestructura aeroespacial y satelital entre instituciones de ambos países.

Vamos a una etapa nueva, que queremos alcanzar más objetivos en conjunto, que tenemos un futuro común, que queremos avanzar en ello en muchas materias. Somos dos países con economías muy importantes, nos ha ido muy bien los últimos años”, apuntó el titular de Economía.

Durante el encuentro empresarial se contempló la firma de diversos memorandums de entendimiento entre compañías de ambas naciones para fortalecer las cadenas de suministro y las inversiones bilaterales.