Pemex consolida recuperación crediticia: Fitch mantiene nota a solo un escalón del grado soberano

Fitch Ratings ratificó la calificación internacional de largo plazo de Petróleos Mexicanos (Pemex) en BB+ con perspectiva estable, así como su nivel en escala nacional en AA (mex). La decisión consolida la trayectoria financiera de la empresa pública tras los incrementos previos registrados.

De acuerdo con la Secretaría de Energía (SENER) y Pemex, la ratificación define una trayectoria crediticia positiva y reconoce los avances alcanzados en el fortalecimiento financiero y operativo de la empresa.

Esta evaluación da seguimiento al ajuste al alza otorgado por la calificadora el año anterior, cuando el perfil internacional de la petrolera sumó un avance continuo de tres niveles. Sobre esta dinámica de recuperación, un comunicado institucional detalla que “en conjunto, estas decisiones representan una mejora acumulada de tres escalones en menos de un año, después de más de una década sin acciones de calificación al alza por parte de la agencia”.

La estrategia coordinada entre la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Energía y la propia petrolera ha derivado en indicadores numéricos favorables. La gestión conjunta “ha generado evidencia tangible de una mayor coordinación sobre la política financiera de la empresa, que se refleja en cifras: disminución de la deuda financiera de Pemex de junio de 2025 a junio de 2026, reducción del indicador de deuda a EBITDA de ocho veces en 2025 a cuatro veces en 2026 y reducción de amortizaciones de deuda previstas para 2027 de 39 por ciento”.

En el ámbito de la producción y la transformación industrial, la calificadora identificó progresos en el uso de la infraestructura existente y el diseño de alianzas estratégicas para sostener la plataforma de extracción. Respecto a los procesos industriales, el informe señala que “Fitch reconoce una mayor utilización de las refinerías, eficiencias operativas y mejores perspectivas para exploración y producción”.

A mediano plazo, el modelo operativo busca estabilizar el volumen de extracción de hidrocarburos e impulsar nuevos proyectos de inversión pública y privada. Según las proyecciones avaladas por la agencia, los avances en negociaciones y contratos bajo esquemas mixtos respaldan una probable estabilización de la producción a partir de 2028, con potencial de crecimiento posterior.

Para dar continuidad a estos indicadores, la dirección corporativa de la empresa mantendrá la disciplina financiera y la eficiencia operativa. La ruta trazada contempla seguir reduciendo la deuda, mejorar el perfil de vencimientos y los costos de financiamiento, mantener la producción, elevar la confiabilidad y eficiencia de la refinación y ampliar las capacidades operativas y de inversión mediante esquemas mixtos.

El respaldo otorgado por Fitch ubica a la empresa mexicana a un sólo nivel de distancia respecto a la nota soberana del país. Al evaluar el alcance del dictamen emitido por la calificadora, las autoridades concluyen que “la ratificación de BB+ no representa estancamiento ni retroceso. Confirms y consolida el avance crediticio alcanzado por Pemex durante el último año”.