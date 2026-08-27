Repuntan los ingresos tributarios: SAT recauda 3.4 billones de pesos.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer que los ingresos tributarios se ubicaron en 3 billones 407 mil 331 millones de pesos a julio pasado, con cifras preliminares.

Con ello, los ingresos tributarios obtuvieron un crecimiento nominal de 128 mil 523 millones de pesos, respecto a los siete primeros meses del año anterior.

Por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) ingresaron 401 mil 712 millones de pesos, esto es 22 mil 628 millones más que lo registrado en el mismo periodo de 2025.

Por tipo de impuesto, los recursos por Impuesto al Valor Agregado (IVA) se ubicaron en un billón 41 mil 19 millones de pesos, lo que significa un crecimiento de 129 mil 667 millones de pesos, respecto al mismo periodo del año anterior.

Además, de enero a julio se recaudó un billón 777 mil 785 millones de pesos por Impuesto sobre la Renta (ISR).

En cuanto a los ingresos totales del gobierno federal, de enero a julio de 2026, se alcanzaron 3 billones 830 mil 732 millones de pesos, lo que representa un crecimiento nominal de 117 mil 65 millones de pesos, en comparación con el mismo periodo de 2025.

El SAT reconoció a las y los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones fiscales, pues con ello se fortalece la recaudación, el desarrollo de la economía mexicana y el bienestar de la población.