Al cierre de julio de 2026 las exportaciones mexicanas registraron un aumento de 9.7% mensual frente al 1.2% del mes previo, lo que representó su mayor avance mensual desde febrero de 2022.

En su comparación anual, los envíos al exterior registraron un crecimiento de 43.2% anual, acumulando doce meses consecutivos con incrementos de doble dígito.

“El dinamismo exportador mexicano sigue altamente explicado por la inversión en inteligencia artificial (IA) en Estados Unidos. En ese contexto, la demanda por manufacturas de nuestro país relacionadas con los insumos para la infraestructura tecnológica, eléctrica y térmica siguió creciendo”, señalaron analistas del Grupo Financiero Banorte.

Exportaciones mexicanas registran aumento de 9.7% en julio de 2026 Especial

Por rubro, las exportaciones manufactureras se incrementaron 9.8% en términos mensuales y 45% en su comparativo anual.

A su interior, las exportaciones no automotrices crecieron 14.3%, mientras las automotrices cayeron 3.3% mensual.

Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Banco Base, comentó que el auge de exportaciones de equipo de cómputo también está impulsando de forma paralela las exportaciones de algunos insumos de electrónicos como teléfonos, pantallas y componentes, como el cableado.

“Si se omite el crecimiento de las exportaciones de insumos relacionados a la industria tecnológica, el crecimiento acumulado de las exportaciones totales de México sería de 4.09 por ciento”.

Siller coincidió en que el crecimiento de estas exportaciones está sostenido por la construcción de centros de datos en Estados Unidos.

Para poner en contexto, en el segundo trimestre el 85.3% del crecimiento estuvo relacionado con inversiones para infraestructura de inteligencia artificial, por lo que Estados Unidos necesita seguir realizando importaciones de equipo.

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Con respecto a la canalización de los envíos no petroleros, entre enero y julio de 2026 las mercancías dirigidas al mercado americano aumentaron 29.5% anual y 49.8% en su comparativo mensual.

Con este desempeño, Estados Unidos concentró el 84.5% de los envíos no petroleros durante los primeros siete meses del año.

En cuanto a las importaciones, mostraron una recuperación, principalmente por el avance de los bienes de uso intermedio.

Buenas perspectivas

Analistas del Grupo Financiero Monex, prevén que el desempeño del sector externo continuará estrechamente ligado a la evolución de las negociaciones comerciales entre México y Estados Unidos ante el proceso de revisiones anuales del T-MEC.

“En este contexto, la cuarta ronda bilateral prevista para mediados de septiembre en Washington será relevante para avanzar en temas clave de la relación comercial, particularmente en torno a las tarifas vigentes, las reglas de origen y los requisitos de contenido regional, con especial atención en la industria automotriz”, dijeron los expertos.

Analistas de Banorte comentaron que el dinamismo de la demanda externa continúa consolidándose como un soporte clave para el PIB de México.