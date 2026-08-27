Fortalecen rutas de transporte con herramientas de IA en San Luis Potosí

Más de 7 mil 500 personas utilizan diariamente el servicio de transporte de personal de UTEP para trasladarse a sus centros de trabajo en San Luis Potosí. La operación contempla 278 rutas y más de 56 mil 900 kilómetros recorridos cada jornada, por lo que la compañía ha fortalecido sus estrategias de monitoreo y seguridad mediante la incorporación de herramientas de Inteligencia Artificial.

Como parte de este esquema, 271 unidades de la flota están equipadas con cámaras MOVON, una tecnología diseñada para detectar conductas que podrían representar riesgos durante la conducción. Entre las acciones identificadas por el sistema se encuentran señales de fatiga, distracciones derivadas del uso del teléfono celular y posibles escenarios de colisión, generando alertas que facilitan una atención oportuna.

La supervisión de estos vehículos se realiza desde un centro de control especializado, respaldado por el área de gestoría de la empresa. Desde este espacio se monitorean los recorridos en tiempo real y se da seguimiento a las notificaciones emitidas por los dispositivos instalados en las unidades.

UTEP también colabora con la Unión de Usuarios de la Zona Industrial (UUZI) a través de su participación en el comité de seguridad vial. Este mecanismo permite compartir información sobre el estado de las vialidades, así como reportes relacionados con incidentes, congestionamientos o bloqueos que puedan afectar la operación de las rutas.

Fortalecen rutas de transporte industrial con herramientas de IA en San Luis Potosí. Especial

A esta estrategia se sumó recientemente Esperanza Deneb Velasco, quien asumió el cargo de Coordinadora de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente (HS&E). Con más de una década de experiencia en prevención de riesgos dentro del sector industrial, la especialista lidera la implementación y seguimiento de los protocolos de seguridad para las operaciones que UTEP desarrolla en la entidad.

Estas acciones se desarrollan en un contexto de creciente demanda de movilidad impulsada por la expansión industrial de San Luis Potosí. Uno de los principales retos se concentra en corredores estratégicos como la Carretera 57, una vía clave para los traslados vinculados con la actividad manufacturera y la Zona Industrial.

Mediante la combinación de tecnología para la detección de riesgos, monitoreo permanente y coordinación con organismos especializados en movilidad, UTEP busca fortalecer la seguridad de sus operaciones diarias y contribuir a que los traslados de personal se realicen en condiciones más eficientes y controladas.