La Asociación Nacional de Industrias del Plástico (ANIPAC) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN), mediante la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología (UPIBI), reforzaron su vinculación con las nuevas generaciones a través de la décimo primera edición de la feria “Los Plásticos en tu Vida”, realizada para acercar a los estudiantes a las aplicaciones, beneficios y oportunidades de la economía circular.

Durante el encuentro, Benjamín del Arco, presidente de la ANIPAC, resaltó que la industria del plástico forma parte de diversos productos y aplicaciones utilizados en ámbitos como la salud, alimentación, movilidad, tecnología y bienestar. Por ello, destacó la importancia de contar con espacios donde los estudiantes puedan conocer los materiales, comprender sus beneficios y analizar los retos relacionados con su utilización.

Indicó que la industria requiere impulsar alternativas que permitan hacer un uso cada vez más responsable de los materiales. En ese sentido, señaló que la economía circular representa un reto para aprovechar mejor los recursos, prolongar la vida útil de los materiales y fortalecer su recuperación y reincorporación a nuevos ciclos productivos.

El mensaje fue acompañado por el lema “Me informo, consumo, reduzco, reutilizo, reciclo”. A lo largo de la jornada celebrada este 26 de agosto como parte de la novena edición del Foro Ambiental de la UPIBI, los estudiantes tuvieron la oportunidad de acercarse a diferentes temas mediante actividades prácticas y espacios destinados a conocer procesos relacionados con los plásticos y su reciclaje.

Industria del plástico fortalece vínculo con estudiantes del IPN Especial

Entre las dinámicas realizadas se abordó la correcta separación de residuos y los aditivos para reciclaje. También se presentó el recorrido de una bolsa de plástico hacia su reciclaje, además de la Lotería Eco-Wintech y el Plastic Lab: del pellet al producto, con actividades orientadas a ampliar el conocimiento de los estudiantes sobre los materiales.

En la feria participaron empresas como BYK Additives, Contenedores y Rotomoldeo Wintech, PolyRafia, Inboplast y Plan Bolsa, cuya colaboración permitió desarrollar los diferentes espacios de la jornada. Con ello, los estudiantes pudieron conocer otras perspectivas sobre la industria del plástico y las alternativas relacionadas con su aprovechamiento.

“La vinculación con las universidades mediante este tipo de eventos es importante para que los estudiantes conozcan, intercambien ideas y descubran nuevas perspectivas sobre la industria del plástico”, añadió el presidente de la ANIPAC, ya que, desde sus distintas disciplinas, pueden aportar conocimiento, ideas y soluciones para promover un uso más responsable de los materiales y cuidar la casa común.

En esta edición se contó con la participaron de Karina Cruz, Directora de UPIBI; Rubí Hernández, Subdirectora Académica de la UPIBI; Mildred Castro, Coordinadora para la Sustentabilidad del IPN; Marisol Alfonso, Jefa de la carrera de Ingeniería Sanitaria y Ambiental de la UNAM; María Elena Rosales, Jefa de la carrera de Ingeniería Ambiental de la UPIBI-IPN, y Sergio Nájera, biólogo y docente de la UPIBI-IPN.