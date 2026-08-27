El ánimo para invertir entre los socios de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) desplomó 16.5 puntos porcentuales y cayó hasta el 23%, su nivel más bajo desde que se inició esta revisión en 2020 dentro de DataCoparmex.

“En México la confianza enfrenta una señal muy alarmante que debemos atender, apenas dos de cada 10 socios consideran que es buen momento para invertir”, comentó Juan José Sierra, presidente de Coparmex.

Al presentar los resultados de DataCoparmex 2026, reveló que este ánimo también se refleja en los planes de las propias empresas, pues la intención de ampliar colaboradores, sucursales o productos pasó de 62.8 a 50.3%; es decir, la empresa mexicana pasó de expandirse a resistir.

“Cuando una empresa cambia sus planes de crecimiento por estrategias de contención México pierde capacidad para generar nuevos empleos aumentar su productividad y atraer capital”, dijo el líder privado.

Entre los factores que más influyen en este ánimo de la comunidad empresarial, se encuentra la incertidumbre económica, tanto nacional como internacional, la inseguridad y la incertidumbre política, son también un factor relevante.

Por entidad, el peor ánimo para invertir se observó en Nayarit, Colima, Guerrero, Yucatán y Baja California. Por el contrario, Morelos, Campeche, Tamaulipas, la Ciudad de México y Oaxaca tienen el indicador más elevado de ánimo para invertir.

Sólo 23% de empresarios tienen ánimo para invertir, según Coparmex Especial

Extorsión desbordada

En materia de inseguridad, Sierra Álvarez lamentó que el delito de la extorsión “está desbordado” en el país.

“Por primera vez la extorsión ocupa el primer lugar de los delitos a socios de Coparmex con 18%, por encima del robo de mercancías en tránsito que registra 17.9%; la extorsión se ha convertido en una amenaza directa para la actividad no productiva... la modalidad dominante es la extorsión telefónica, con 60%”, señaló el empresario.

Abundó que 19.58% de los casos, la extorsión fue realizada por autoridades o por personas que aparentaban serlo, lo que representa a un de cada cinco empresas. Esto afecta directamente la confianza en las instituciones y en el Estado de Derechos.

De acuerdo con DataCoparmex la inseguridad también está modificando las decisiones económicas de las empresas, pues 58.7% de los socios aumentó su gasto en seguridad durante el último año y sólo 2.98% lo redujo.

“La inseguridad se convierte en un costo adicional para las empresas. Son recursos que salen de nómina, inversión y expansión para precisamente pagar protección”, dijo Sierra.

Por ello, la seguridad sigue siendo uno de los principales obstáculos para la actividad empresarial.

El indicador Más Seguridad se ubicó en 45.6 por ciento. Esto significa que uno de cada dos empresas asociadas fue víctima de algún delito durante el último año.

“Aunque el indicador disminuyó 1.2 puntos porcentuales respecto a la medición anterior, seguimos hablando de un nivel cercano a la mitad de nuestro sector empresarial. La serie histórica, que medimos desde 2018, confirma que se trata de un problema persistente”, alertó el empresario.

Michoacán registra la mayor victimización, con 58.7%; seguido de Nayarit, con 56.9%, y Jalisco, con 56.7 por ciento.

En contraste, Campeche presenta 27.9%; Oaxaca, 31.8%; y Coahuila, 35.6%, lo que muestran que las condiciones de seguridad pueden cambiar de manera importante entre entidades.