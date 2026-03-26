Renault buscará motivar la fidelidad del cliente en México; este es el plan de la empresa

La armadora de origen francés Renault, reconoció que 2026 será un año difícil para la industria automotriz, pese a esto, espera lograr un comportamiento positivo en sus ventas, por lo que está llevando a cabo una serie de estrategias de negocios, no sólo para atraer nuevos clientes, sino incentivar la permanencia de los que han logrado captar hasta el momento.

En conferencia, Jesús Gallo, director general de la marca en el país, aseguró que, para este año, tienen planeada la llegada de nuevos modelos, así como la incorporación de otros, no solo eléctricos, sino también híbridos al país.

Durante 2025, la empresa llevó a cabo un total de 250 mil órdenes de servicio para mantenimiento, reparación y desgaste, sin embargo, para este año, pondrá en marcha su plan “R²”, con el que espera aumentar hasta el 30% estas asistencias.

Para ello, están impulsando cambios en su modelo de atención posventa, que consiste en reducir hasta en 25% el costo del mantenimiento o servicio para sus clientes finales, por lo que bajarán de 20 a 25% el costo de algunos de sus productos.

A esto se incluirán “visitas intermedias” cada cinco meses o por cada cinco mil kilómetros, a fin de hacer un check up completo a las unidades Renault con un costo de 599 pesos.

Según el directivo, la reducción de gastos coloca a la marca en el top tres de las automotrices con servicios de mantenimiento más accesibles.

“Con el despliegue del plan Renault Renovado, esta nueva política de mantenimiento, con una fuerte bajada de costos para los clientes, ya se está implementado en todas las agencias del país. Recordemos que tenemos una cobertura de aproximadamente 90% del país. En servicio tenemos 75 talleres repartidos a lo largo de todo el territorio nacional”.

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Exportación a América Latina

Como parte de esta estrategia de negocios, la empresa amplió recientemente su almacén de refacciones y partes, por lo que ya tienen 10 mil metros cuadrados de materiales, a fin de atender de manera oportuna las necesidades de sus clientes y sus unidades.

Sin embargo, su plan va más allá, pues su objetivo en el mediano plazo es exportar estos componentes a toda América Latina.

Dijo que México es un país que tiene una proveeduría local competitiva, por lo que ya trabajan con las plantas para desarrollar la proveeduría local, así como envíos internacionales, por lo que ya evalúan otras oportunidades que pudieran aprovechar.

“La estrategia se enmarca en el Plan R² 2026, que integra iniciativas de eficiencia logística, acuerdos con proveedores nacionales e internacionales y el soporte del nuevo centro de exportación de partes. Este modelo asegura que la disminución de costos sea sostenible frente a la inflación y el aumento global de insumos, consolidando a Renault como una marca que evoluciona junto al consumidor mexicano”.

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Por: Nayeli González.