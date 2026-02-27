¡Peso va por otra jornada de pérdidas! Precio del dólar hoy 27 de febrero de 2026

El peso mexicano hila su tercera jornada de retrocesos tras darse a conocer los datos de precios al productor de Estados Unidos, con lo que el precio del dólar hoy 27 de febrero de 2026 cotiza en $17.23 unidades; conoce aquí el tipo de cambio en bancos de México.

La divisa mexicana registra una pérdida del 0.25%, a medida que el dólar estadunidense se valorizaba frente a una cesta de divisas referenciales, mientras los inversionistas asimilaban el informe en Estados Unidos que mostró que los precios al productor aumentaron en enero por encima de lo esperado.

El índice de precios al productor para la demanda final creció un 0.5% el mes pasado, según datos del Departamento del Trabajo. Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado que el PPI subiría un 0.3%.

Tras los datos, los operadores mantuvieron sus apuestas a que la Reserva Federal estadunidense conservaría las tasas de interés en su nivel actual de un 3.50-3.75% los siguientes meses.

Dólar hoy a peso mexicano del 27 de febrero de 2026

El precio del dólar hoy 27 de febrero de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 16.38 pesos a la compra y 17.51 pesos a la venta.

- 16.38 pesos a la compra y 17.51 pesos a la venta. Banamex - 16.68 pesos a la compra y 17.64 pesos a la venta.

- 16.68 pesos a la compra y 17.64 pesos a la venta. Banorte - 16.00 pesos a la compra y 17.50 pesos a la venta.

- 16.00 pesos a la compra y 17.50 pesos a la venta. Banco Afirme - 16.40 pesos a la compra y 17.80 pesos a la venta.

- 16.40 pesos a la compra y 17.80 pesos a la venta. Scotiabank - 15.20 pesos a la compra y 18.70 pesos a la venta.

*Tipo de cambio a las 09:28 horas

Con información de Reuters

vjcm