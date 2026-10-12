Regulación y reciclaje, desafíos para las empresas del plástico.

La implementación de nuevas disposiciones regulatorias y la necesidad de mejorar el aprovechamiento de materiales, fueron temas abordados en el Congreso Técnico de la Asociación Nacional de Industrias del Plástico (ANIPAC), donde representantes empresariales y académicos analizaron las condiciones necesarias para avanzar hacia una economía circular.

Uno de los puntos fue la Ley General de Economía Circular (LGEC), publicada en enero de 2026 en el Diario Oficial de la Federación, que incorpora la responsabilidad extendida del productor. Este principio busca que las empresas participen en la gestión de los productos y residuos que generan, por lo que su aplicación representa un cambio en la manera de diseñar, fabricar y administrar materiales.

En su intervención, Noemí Jardón, del Centro de Tecnología Avanzada (CIATEQ), explicó que la legislación considera una incorporación progresiva de las obligaciones y medidas compensatorias en aquellos casos en los que ciertos cambios no resulten técnica o económicamente viables.

Canva

También señaló que se necesitan reglas complementarias, infraestructura y capacidades especializadas para llevar sus disposiciones a la práctica, debido a que el reglamento correspondiente sigue pendiente de publicación. Ante este panorama, la colaboración entre autoridades, empresas y comunidad científica será fundamental para desarrollar alternativas que respondan a los objetivos ambientales sin dejar de considerar las condiciones técnicas de los procesos industriales.

En la inauguración del Congreso, Benjamín del Arco, presidente de la ANIPAC, destacó que el plástico mantiene una contribución relevante en ámbitos como la salud, el manejo de alimentos, el acceso al agua y el saneamiento. Asimismo, sostuvo que sus características de ligereza, durabilidad, protección y aislamiento permiten obtener beneficios que deben preservarse mediante mejores prácticas de aprovechamiento.

Recordó que el Congreso Técnico ha acompañado durante diez años la evolución de la industria mediante la actualización de conocimientos y el análisis de nuevas tecnologías. En este periodo, explicó, las empresas han tenido que responder a mayores exigencias en materia de regulación, rediseño, contenido reciclado, trazabilidad y certificación, además de incorporar criterios de circularidad en sus operaciones.

Canva

En este sentido, la Comisión Técnica de la ANIPAC, que preside Hugo Gómez, participa en la elaboración y actualización de Normas Mexicanas, además de ofrecer orientación especializada para facilitar la aplicación de criterios relacionados con el diseño de productos, la reciclabilidad y el uso de materiales recuperados.

Esto también implica abordar el desarrollo de productos desde el diseño y la selección de materiales hasta su procesamiento, desempeño y potencial de recuperación o reciclaje. Asimismo, la trazabilidad, los indicadores de circularidad y las certificaciones requieren criterios técnicos que faciliten su aplicación en las empresas”, refirió.

En el Congreso también se revisaron indicadores de economía circular, índices de materiales y aprovechamiento energético, procesos de inyección, plásticos rígidos, huellas de carbono y agua, así como mecanismos de trazabilidad y certificación, junto a los especialistas Aldimir Torres, expresidente de la ANIPAC; Mariana Albarrán, de Braskem Idesa; Carolina Aponte, de Omnigreen; María Muñiz, de Polygrafia, y académicos del Centro de Investigación en Química Aplicada (CIQA), entre otras empresas del rubro.

A nivel mundial la producción anual de plásticos registra alrededor de 414,000 millones de toneladas, asimismo, en México se registran más de 6 mil empresas de las cuales más del 78% son micro y pequeñas.