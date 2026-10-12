Las áreas de Mantenimiento, Operaciones y Recursos Humanos de LiPU coordinaron sus actividades para preparar el servicio de transporte de personal en Matehuala, San Luis Potosí, en un plazo menor a tres meses. Tras la confirmación del servicio, el 16 de julio, los equipos trabajaron en la organización de los recursos necesarios para cumplir con los plazos establecidos para el inicio de la operación.

El servicio está dirigido a la industria automotriz y contempla el traslado de más de mil trabajadores al día mediante 28 rutas distribuidas en tres turnos. Esta operación amplía la cobertura de transporte de personal de la compañía en el estado y requiere una programación de recorridos que responda a las necesidades de traslado de los empleados.

Para atender el servicio, LiPU destinó autobuses y cuatro camionetas tipo van, cuyas unidades tienen una antigüedad máxima de cinco años. En conjunto, la flota recorrerá alrededor de 370 mil kilómetros al mes, de acuerdo con las previsiones de la empresa para cubrir los traslados del personal entre los puntos de origen y las instalaciones industriales.

La puesta en marcha de la operación también genera 51 puestos de trabajo. Este despliegue forma parte de un contrato que contempla servicios para dos plantas industriales en San Luis Potosí, por lo que la preparación de los recursos humanos y materiales fue parte de las actividades previas al inicio del servicio en Matehuala.

LiPU articula equipos para operar rutas en Matehuala Especial

Como parte de la preparación, los conductores recibieron capacitación sobre los protocolos de LiPU y los procedimientos de atención a los usuarios. La instrucción se realizó antes del inicio de los recorridos y formó parte de las medidas previstas por la empresa para preparar al personal encargado de los traslados.

La operación incorpora monitoreo GPS, sistemas de telemetría en tiempo real y cámaras Streamax a bordo. Todas las unidades cuentan con estas herramientas, que permiten dar seguimiento a los recorridos desde el punto de origen hasta la llegada del personal a las plantas industriales.

La preparación de la operación en Matehuala se desarrolló a partir de la coordinación entre las áreas de Mantenimiento, Operaciones y Recursos Humanos. Además de disponer de las unidades, la empresa capacitó a los conductores en sus protocolos y procedimientos de atención a los usuarios antes del inicio del servicio.

El contrato contempla una segunda operación en la capital de San Luis Potosí, cuyo inicio está previsto para noviembre. Para esta etapa, LiPU considera 53 rutas y 55 colaboradores, como parte de los servicios de transporte de personal para las dos plantas industriales incluidas en el acuerdo.