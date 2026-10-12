¡Peso se recupera! Precio del dólar hoy 12 de octubre de 2026

El peso mexicano inició la semana con una tendencia positiva, recuperando terreno frente al dólar estadunidense. Esto ocurre luego de que la divisa mexicana sufriera importantes pérdidas la semana anterior, impulsadas por las recientes minutas del Banco de México (Banxico).

Tras cinco semanas consecutivas a la baja, los mercados evalúan los próximos movimientos en las tasas de interés y su impacto en la economía nacional.

¿A cuánto cotiza el peso mexicano hoy?

Durante la jornada de este lunes, la divisa local mostró un respiro en el mercado interbancario. Los datos más relevantes de la cotización actual incluyen:

Nivel de cotización: 18.2792 unidades por dólar.

18.2792 unidades por dólar. Porcentaje de alza: 0.6% de ganancia en la sesión.

0.6% de ganancia en la sesión. Soporte y resistencia: Según la correduría Monex, estos niveles se ubican en $18.27 y $18.46, respectivamente.

La semana pasada, el peso registró un retroceso acumulado de alrededor del 1.4%. De hecho, el viernes tocó las 18.4990 unidades por dólar, marcando su nivel más bajo desde noviembre de 2025.

Según el análisis de Monex, esta recuperación marginal responde a que los especuladores financieros han comenzado a cerrar sus posiciones a favor de la divisa local.Factores clave en la volatilidad del tipo de cambio

El mercado cambiario mexicano ha estado sometido a presiones tanto internas como globales. El fortalecimiento generalizado del dólar a nivel global ha sido un factor de peso, pero las decisiones de política monetaria interna han dictado el rumbo reciente.

El mensaje 'dovish' del Banco de México

La divulgación de la minuta de la última reunión de Banxico, publicada el pasado jueves, inyectó volatilidad al mercado. El documento reveló una postura mucho más flexible (dovish) de lo que los analistas anticipaban.

Tres de los cinco integrantes de la Junta de Gobierno indicaron que podrían evaluarse futuros recortes a la tasa de interés, condicionado a que el panorama inflacionario continúe mejorando.

La firma financiera Bradesco BBI destacó al respecto: "Revelan que el cambio realizado en la orientación futura (...) suponía en realidad introducir la posibilidad de recortar los tipos, a diferencia de lo que habíamos pensado inicialmente".

El riesgo para las operaciones de 'carry trade'

Un posible recorte en las tasas por parte de Banxico tiene implicaciones directas en los flujos de inversión extranjera.

Menor atractivo: Un estrechamiento en el diferencial de tasas entre México y Estados Unidos reduce la rentabilidad de las operaciones de carry trade.

Impacto histórico: Durante los últimos años, esta estrategia financiera ha sido fundamental para atraer capital extranjero hacia activos locales, sirviendo como un pilar que ha apuntalado la fortaleza del peso mexicano.

Si la brecha de rendimiento se reduce, el peso mexicano podría enfrentar nuevos retos para mantener los niveles de apreciación vistos en años anteriores.

Dólar hoy a peso mexicano del 12 de octubre de 2026

El precio del dólar hoy 12 de octubre de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 17.39 pesos a la compra y 18.53 pesos a la venta.

- 17.39 pesos a la compra y 18.53 pesos a la venta. Banamex - 17.69 pesos a la compra y 18.71 pesos a la venta.

- 17.69 pesos a la compra y 18.71 pesos a la venta. Banorte - 17.05 pesos a la compra y 18.55 pesos a la venta.

- 17.05 pesos a la compra y 18.55 pesos a la venta. Banco Afirme - 17.40 pesos a la compra y 19.00 pesos a la venta.

- 17.40 pesos a la compra y 19.00 pesos a la venta. Scotiabank - 17.60 pesos a la compra y 18.90 pesos a la venta.

Al momento Dólar en México Actualizado: 12 de octubre de 2026 • 12:39 hrs BBVA México Compra $17.39 Venta $18.53 Banamex Compra $17.69 Venta $18.71 Banorte Compra $17.05 Venta $18.55 Banco Afirme Compra $17.40 Venta $19.00 Scotiabank Compra $17.60 Venta $18.90

*Tipo de cambio a las 12:39 horas

Con información de Reuters